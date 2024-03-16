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Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
У березні ТЕС і ТЕЦ накопичили більше вугілля, ніж за останні чотири роки – нардеп Герус
фото: Depositphotos

Україна пережила найскладнішу в історії зиму

На сьогодні теплова генерація накопичила на складах понад 1 млн тонн вугілля, що є найвищим показником за останні чотири роки. Про це заявив Голова Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. 

За його словами, Україна пережила найскладнішу в історії зиму, коли електроенергія генерувалася з усього, з чого тільки можна було, «тисячами і тисячами дизельних генераторів…». Але, на його переконання, українська енергосистема прожила її, підготувалася до цієї зими, і вона пройшла вже значно краще.

«Ми бачимо, що у нас вже є певний запас міцності… Якщо користуватися фактами і цифрами, то на сьогоднішній день у нас запаси вугілля на 14 березня – понад 1 млн тонн. Ці запаси вугілля є більшими, аніж на 14 березня 2023, 2022 та 2021 року. Тобто, у довоєнний рік у нас було менше вугілля, а зараз більше. Тому у нас сьогодні максимальна кількість на складах за останні 4 роки», – розповів Герус, зазначивши, що це показує, що у енергосистеми є певний запас міцності.

Напередодні в ДТЕК Енерго повідомляли, що у лютому шахтарі компанії запустили 4 нові вугільні лави, одну з яких вдалося запустити достроково.

Зазначалося, що загалом за два місяці року шахтарі компанії ввели в роботу 6 нових лав, а за увесь 2023 рік – 26. Інвестиції компанії в український вуглевидобуток минулоріч склали близько 7 млрд грн.

Теги: інвестиції вугілля електроенергія Україна Андрій Герус

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