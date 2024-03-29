Київрада хоче заснувати виробництво БпЛА у Києві: громадськість вбачає корупційні ризики

Центр економічної стратегії: Комунальні підприємства Києва – низькорентабельні і не можуть забезпечити себе власними доходами

У Києві планують створити комунальне підприємство (КП) з виробництва безпілотників. Про це йдеться у проєкті рішення Київської міської ради. Але розробка такого проєкту викликає питання у Центру економічної стратегії, який досліджує діяльність комунальних підприємств столиці.

Згідно із проєктом, комунальне підприємство підпорядковуватиметься Департаменту муніципальної безпеки КМДА. Статутний капітал становить 400 млн грн.

В Україні є близько 200 компаній, які займаються виготовленням безпілотних комплексів. Приблизно 50 з них вже пройшли всі процедури з отримання дозволу і постачають дрони до війська.

Зазначається, що створення нового комунального підприємтва дозволить збільшити кількість робочих місць, створить конкурентоспроможні умови на ринку виробництва безпілотників в Україні та Європі.

Проте у Центрі економічної стратегії наголошують, що таке рішення призвете до створення чергового збиткового комунального підприємства. «У той час як, наприклад Львів, купує безпілотники у виробників, у Києві на статутний капітал КП пропонують виділити 400 млн грн», – йдеться в повідомленні.

За інформацією від Центру, станом на кінець 2020 року в Києві існувало 128 чинних комерційних КП, через які розподіляли третину бюджету міста (18,5 млрд грн). Ще до повномасштабної війни у Центрі дослідили проблеми комунальних підприємств столиці:

Комунальні підприємства Києва – низькорентабельні і не можуть забезпечити себе власними доходами, потребуючи регулярних дотацій з міського бюджету. Лише у 12 з 128 КП рентабельність перевищувала 3%;

Київські КП регулярно фігурували і фігурують у журналістських розслідуваннях та кримінальних справах про корупцію;

Серед 128 КП, діяльність яких досліджувалася у 2016-2020 роках 79 стали фігурантами публікацій, а 61 були фігурантами судових справ (кримінальне судочинство).

Тим не менше, у 2020 році через комерційні комунальні підприємства розподілили третину бюджету міста (18,5 млрд грн):

Станом на 2020 рік третина КП діяли на конкурентних ринках і фактично «дублювали» функції приватних компаній, (наприклад, скандальні комунальні «інвестбуди»).

«Але на відміну від бізнесу, відповідальність та збитки ніс і далі несе на собі бюджет столиці. До того ж столичні КП гребували використовувати Prozorro для закупівель та мали хронічні проблеми із керівниками («тєкучку» директорів та засилля в.о замість повноцінних відповідальних осіб)», – повідомляють громадські активісти.

У той час у рішенні Київради зауважують, що нове підприємство дозволить столиці налагодити пряме виробництво БпЛА, залучивши кошти з міського бюджету, передбачивши відповідні видатки на наступні роки.

Нагадаємо, За 2023 рік з бюджету Києва на потреби Збройних сил України спрямували майже 7 млн грн. Місцева влада заявила, що це становить 10% міської скарбниці та є найбільшим показником серед усіх українських міст.