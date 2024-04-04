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Адміністрація Байдена виділяє $20 млрд на альтернативну енергетику

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Адміністрація Байдена виділяє $20 млрд на альтернативну енергетику
Уряд США планує скоротити або уникнути до 40 мільйонів метричних тонн забруднення клімату щорічно
фото: Depositphotos

З $20 млрд щонайменше 4 мільярди будуть спрямовані на інвестиції в сільські громади

Віце-президент Камала Гарріс та адміністратор Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA) Майкл Ріган у четвер оголосили вісім організацій, які здійснюватимуть нагляд за витрачанням $20 млрд у вигляді грантів на фінансування десятків тисяч проектів у сфері чистої енергетики та транспорту в неблагополучних громадах по всій території Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

$20 млрд, які будуть виділені з Фонду скорочення викидів парникових газів (GGRF), створеного відповідно до Закону про зниження інфляції на 2022 рік, в основному будуть інвестовані в проекти, починаючи від програм енергомодернізації будинків і закінчуючи позамережевою відновлюваною енергетикою в громадах, які не мали доступу до зеленого фінансування.

Відібрані організації створять національну мережу чистого фінансування, яка допоможе запустити проекти протягом наступних семи років, які, як очікується, дозволять скоротити або уникнути до 40 мільйонів метричних тонн забруднення клімату щорічно.

«Оголошені сьогодні грантоотримувачі допоможуть забезпечити сім'ям, малому бізнесу та лідерам громад доступ до капіталу, необхідного для втілення кліматичних та екологічно чистих енергетичних проектів у їхніх районах», – йдеться в заяві Гарріса.

EPA планує перерахувати кошти організаціям до вересня цього року.

З $20 млрд щонайменше 4 мільярди будуть спрямовані на інвестиції в сільські громади, а 1,5 мільярда доларів США – на програми, спрямовані на користь племінних народів.

Очікується, що грантоотримувачі мобілізують майже 7 доларів приватного капіталу на кожен витрачений ними 1 долар федеральних коштів.

Нагадаємо, конкуренція в переповненому секторі сонячної енергетики Китаю витісняє з ринку менших гравців, але надлишок виробничих потужностей – а на черзі ще більше – загрожує роками утримувати світові ціни на низькому рівні.

Теги: інвестиції Камала Гарріс долар США альтернативна енергетика

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