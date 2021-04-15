Зеленський підписав закон, який прирівняв е-паспорти до паперових

Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт

Закон набирає чинності 23 серпня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким прирівняв е-паспорти до паперових. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» № 1368-ІХ, який парламент ухвалив 30 березня 2021 року.

«Сьогодні близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами (цифровими образами ID-карток) через мобільний додаток порталу державних послуг «Дія», – йдеться в повідомленні.

Документ закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.

«Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України; під час медичного обслуговування чи банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти; під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні.

Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги – захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання.

Закон набирає чинності 23 серпня 2021 року.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону №4355, який прирівнює цифрові паспорти у додатку «Дія» до їх пластикового чи паперового аналога.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що у разі, якщо людині відмовлять у наданні послуг за електронним документом, санкцій за це не буде, і можна паралельно використовувати паперовий паспорт.