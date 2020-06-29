«Слуга народу» виконав реп про законопроєкт (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Олександр Санченко, Facebook

Молодіжний закон потребує молодіжної подачі, зазначив нардеп

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Санченко у молодіжному стилі пояснив суть законопроєкту №3718 «Про засади молодіжної політики» у формі репу.

Закон було зареєстровано в Раді 25 червня.

Санченко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що «молодіжний закон потребує молодіжної подачі».

«Принцип, який ми в законі виллємо золотом: жодне рішення для молоді не буде без молоді! Другим принципом, що ми обрали, — розвиток молодіжних центрів на рівні держави, - розповів нардеп. - Третій пункт — український молодіжний фонд, щоб всі, хто робить зміни, не ховалися, як Джеймс Бонд. Молодь зможе взяти грант на добрі справи - це буде хороша інвестиція від нашої держави».

До слова, нещодавно розгорівся скандал через висловлювання депутатів від «Слуги народу» про своїх колег-жінок.

23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко начебто заявив нардепу Давиду Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.

Згодом Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».

Згодом голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко записав відеозвернення, де заявив, що назвав «робочою бабою» не колегу Ірину Аллахвердієву, а депутатку Миколаївської міської ради Тетяну Домбровську, а потім вибачився перед обома жінками.