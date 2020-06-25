«Діти низької якості». Денісова засудила скандальну заяву «слуги народу»



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Депутатка Галина Третьякова потрапила у гучний скандал через свої висловлювання щодо дітей безробітних

Омбудсменка закликала парламентарів не допускати дискримінаційних висловлювань, подібних тому, що дозволила собі глава комітету Ради з питань соцполітики

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засуджує висловлювання голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту ветеранів Галини Третьякової про те, що люди, які отримують матеріальну допомогу, народжують «дітей низької якості». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Прояви мови ворожнечі, заклики до насильства і дискримінації є неприпустимими і мають рішуче засуджуватись у будь-якому демократичному суспільстві», - написала Денісова.

Денісова наголошує, що відповідно до статуту Організації Об’єднаних Націй, основою забезпечення свободи, справедливості і миру є визнання властивої гідності, рівних і невід’ємних прав усіх членів суспільства.

«У загальній декларації прав людини та у міжнародних пактах про права людини проголошено, що кожна людина має володіти всіма зазначеними у них правами і свободами без будь-якої різниці за такими ознаками, як раса, колір шкіри, народження, національне або соціальне походження або інших обставин. У загальній декларації прав людини проголошено, що діти мають право на особливе піклування і допомогу», - зазначає Денісова.

За її словами, визнаючи, що батьки несуть основну відповідальність за забезпечення у межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини, відповідно до статті 27 конвенції, держава взяла на себе зобов’язання вживати необхідних заходів щодо надання допомоги батькам у здійсненні цього права і, у разі необхідності, надавати матеріальну допомогу та підтримувати програми щодо забезпечення дитини харчуванням, одягом і житлом.

«Саме тому в межах своїх можливостей держава має визначати види соціальної допомоги і підтримки тим українським родинам, які їх потребують», - написала Денісова.

Денісова наголошує, що згідно зі статтею 6 конвенції про права дитини, Україна визнала, що кожна дитина має невід’ємне право на життя, а держава має забезпечити у максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини.

«Тому рішуче засуджую будь-які заклики до таких методів, як примусова кастрація, стерилізація людини, заяви про поділ на якісних і неякісних дітей», - заявила Денісова.

За її словами, сімейна, соціальна політика мають ґрунтуватись на принципах невтручання в особисте життя людини, поваги до її сімейного і майнового стану, гідного ставлення до людини і її життєвих обставин, враховуючи при цьому необхідність забезпечення адресності допомоги саме тим сім’ям і дітям, які її потребують.

«Засуджуючи висловлювання голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народного депутата Галини Третьякової щодо права держави втручатися в особисте життя громадян, що стосується народження дітей, звертаюсь до голови парламенту, народних депутатів України вжити всіх можливих заходів, спрямованих на недопущення посягань на основоположні права людини, відступу від демократичних цінностей та не допускати дискримінаційних закликів», - додала Денісова.

Нагадаємо, приводом для скандалу став травневий вебінар Третьякової, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми «низької якості».

«Коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сімʼєю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Вони призводять до того, що теж сідають на державні кошти», — говорила під час вебінару Третьякова.

Після цих заяв нардепа Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків у відкритому листі до спікера парламенту Дмитра Разумкова вимагає відкликати Третьякову з посади голови комітету, розцінивши її позицію як антисоціальну і антигуманну.

До слова, 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко начебто заявив нардепу Давиду Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.

Згодом Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».

Згодом голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко записав відеозвернення, де заявив, що назвав «робочою бабою» не колегу Ірину Аллахвердієву, а депутатку Миколаївської міської ради Тетяну Домбровську, а потім вибачився перед обома жінками.