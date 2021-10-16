У рішенні РНБО щодо контрабандистів і «злодіїв у законі» були помилки

Вісім співробітників Міністерства внутрішніх справ, які були причетні до оформлення відповідних документів, покарані

РНБО помилково внесло понад сто осіб до санкційних списків контрабандистів і «злодіїв у законі»

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що 108 осіб були помилково внесені до санкційних списків контрабандистів і «злодіїв у законі». Про це Данілов повідомив на брифінгу.

«На превеликий жаль, у рішеннях РНБО, які готувалися раніше, була свідома чи несвідома помилка відносно 108 осіб, яку ми вже виправили», – сказав він.

За словами Данілова, вісім співробітників Міністерства внутрішніх справ, які були причетні до оформлення відповідних документів, були покарані.

Зокрема, частина з них була звільнена з лав МВС, а двоє людей були переведені на нижчі посади.

Крім того, було ухвалено провести додаткову перевірку дев’яти осіб із вищезгаданих списків.

«Щодо кримінальних авторитетів робота продовжується. Ми сьогодні отримали звіт, де вони сьогодні перебувають. Із 17 «злодіїв у законі», які були під санкціями, наразі жоден не перебуває на волі. Частина з них покинула територію України, а інша частина – у СІЗО», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 «злодіїв у законі». З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.

Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих «кримінальних авторитетів».

Згодом стало відомо, що Рада нацбезпеки й оборони перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до «злодіїв у законі» несправедливо.

Також секретар РНБО розповів, скільки розкрили справ про держраду.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі.

Також Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти російської компанії Mere.

Як відомо, 15 жовтня РНБО затвердила глобальний План оборони України.