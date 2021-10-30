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    На порушників карантину за півтора року склали понад 100 тисяч адмінпротоколів

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    За порушення правил самоізоляції склали 3553 адміністративні протоколи - На порушників карантину за півтора року склали понад 100 тисяч адмінпротоколів

    За порушення правил самоізоляції склали 3553 адміністративні протоколи

    Фото пресслужби МВС України

    Понад 16 тисяч правоохоронців залучені до заходів для запобігання поширенню коронавірусу

    З березня 2020 року, коли в Україні запровадили обмеження у зв’язку з Covid-19, правоохоронці склали 109 130 адміністративних протоколів за порушення правил карантину. Про це повідомили у пресслужбі МВС.

    «Зокрема йдеться про понад 19 тисяч протоколів стосовно працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 14 тисяч протоколів стосовно водіїв транспортних засобів, 9 868 щодо керівників торговельних закладів та установ харчування», – деталізують правоохоронці.

    Окрім того, 4 770 протоколів склали щодо керівників розважальних закладів, об’єктів господарювання чи закладів харчування, що працювали після 22:00 години та понад 3 тисячі – щодо керівників підприємств, установ та організацій.

    За порушення правил самоізоляції склали 3553 адміністративні протоколи.

    Загалом, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 2 224 кримінальних правопорушень, пов’язаних з карантинними заходами та порушенням санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

    «За порушення карантинних правил передбачена відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян – у розмірі від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (від 17 тис. до 34 тис. грн), для посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. до 170 тис. грн). Відсутність захисної маски у громадському місці тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн)», – наголошують у МВС.

    Наразі понад 16 тисяч правоохоронців залучили до заходів для запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки й порядку на території держави.

    Нагадаємо, за минулу добу, в Україні зафіксовано 26870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1824, медпрацівників – 491, що є найвищим показником з початку пандемії.

    Також за минулу добу госпіталізовано 5463 особи, летальних випадків – 648, одужало – 9784 особи.

    Теги: МВС хвороби епідемія коронавірус
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    На порушників карантину за півтора року склали понад 100 тисяч адмінпротоколів