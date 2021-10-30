На порушників карантину за півтора року склали понад 100 тисяч адмінпротоколів

Понад 16 тисяч правоохоронців залучені до заходів для запобігання поширенню коронавірусу

З березня 2020 року, коли в Україні запровадили обмеження у зв’язку з Covid-19, правоохоронці склали 109 130 адміністративних протоколів за порушення правил карантину. Про це повідомили у пресслужбі МВС.

«Зокрема йдеться про понад 19 тисяч протоколів стосовно працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 14 тисяч протоколів стосовно водіїв транспортних засобів, 9 868 щодо керівників торговельних закладів та установ харчування», – деталізують правоохоронці.

Окрім того, 4 770 протоколів склали щодо керівників розважальних закладів, об’єктів господарювання чи закладів харчування, що працювали після 22:00 години та понад 3 тисячі – щодо керівників підприємств, установ та організацій.

За порушення правил самоізоляції склали 3553 адміністративні протоколи.

Загалом, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 2 224 кримінальних правопорушень, пов’язаних з карантинними заходами та порушенням санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

«За порушення карантинних правил передбачена відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян – у розмірі від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (від 17 тис. до 34 тис. грн), для посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. до 170 тис. грн). Відсутність захисної маски у громадському місці тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн)», – наголошують у МВС.

Наразі понад 16 тисяч правоохоронців залучили до заходів для запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки й порядку на території держави.

Нагадаємо, за минулу добу, в Україні зафіксовано 26870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1824, медпрацівників – 491, що є найвищим показником з початку пандемії.

Також за минулу добу госпіталізовано 5463 особи, летальних випадків – 648, одужало – 9784 особи.