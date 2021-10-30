Опалювальний сезон в Україні: Кабмін отримав термінове доручення від РНБО

Опалювальний сезон в Україні: Кабмін отримав термінове доручення від РНБОдокумент
Кабінет міністрів має доповісти про ситуацію з енергоносіями для проведення опалювального сезону
Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів та обласним державним адміністраціям терміново доповісти про ситуацію з енергоносіями для проведення опалювального сезону.
Відповідний документ опублікував народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
Рішення було затверджено 22 жовтня.
У документі йдеться про:
- затвердження прогнозованого паливно-енергетичного балансу України;
- накопичення газу та вугілля для безперебійної роботи паливно-енергетичного комплексу України;
- опрацювання питання про запровадження тимчасового мораторію на підвищення тарифів на послуги з постачання та розподілу газу та електроенергії;
- подання на розгляд РНБО законопроекту про фінансування ДП 2Гарантований покупець» на оплату електрики, виробленої з використанням альтернативних джерел;
- проведення позапланових перевірок до 15 листопада на теплових електростанціях та централях;
- опрацювання питання про тимчасове надання Молдові обсягів природного газу;
- надання звіту про стан ринків нафти, природного газу та вугілля ЄС та інших країн з визначенням ризиків та загроз для енергобезпеки України до 12 листопада.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів заборонив відключати подачу тепла до кінця нинішнього опалювального сезону.Сьогодні на засідання уряду йшлося, що в Україні є достатній запас для стабільного проходження зими.
«Ще одне важливе питання – до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом», – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла. Вже увімкнули опалення майже в 6 тисячах житлових будинків, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями. Це – 70%. Також до тепла підключені понад 700 будинків ОСББ, ЖБК, відомчих, інвестиційних та інших.
Повідомлялося, що тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.
Тим часом в Україні бюджетні установи ризикують залишитися без опалення.
Водночас, субсидію можуть оформити навіть боржники. Мінсоцполітики оприлюднило роз'яснення, як це зробити.