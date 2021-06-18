Деякі «злодії у законі» поскаржились на санкції. РНБО перевірить список

Стосовно трьох осіб буде уточнення, на яких раніше наклали санкції, – сказав секретар РНБО Олексій Данілов

Раніше МВС внесло на розгляд РНБО стосовно 12 осіб, які перебувають у статусі кримінальних авторитетів, лідерів злочинних угруповань

Рада нацбезпеки й оборони перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до «злодіїв у законі» несправедливо.

Про це 18 червня на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«МВС внесло на розгляд РНБО стосовно 12 осіб, які перебувають у статусі кримінальних авторитетів, лідерів злочинних угруповань. Після першого рішення РНБО було дуже багато звернень стосовно деяких осіб, які вважають, що потрапили до санкцій не зовсім коректно. Тому сьогодні було дано доручення РНБО стосовно трьох осіб знайти додаткову перевірку наявності їх у санкційних списках із залученням СБУ, контррозвідки та відповідних органів. Стосовно трьох осіб буде уточнення, на яких раніше наклали санкції», – сказав Данілов.

Раніше повідомлялося, що РНБО внесла до списку «злодіїв в законі» добровольців, які воювали за Україну на Донбасі.

Як відомо, Україна масово висилає «злодіїв у законі».

Так, 20 травня поліція затримала двох найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні.

Згодом поліція вилучила у найвпливовіших «злодіїв у законі» понад $3,2 млн, машини та зброю.