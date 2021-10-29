РНБО продаватиме місця в списку? Ексгенпрокурор Рябошапка озвучив небезпеку закону про олігархів

23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії

Рябошапка наголосив, що РНБО потрібно взагалі позбавити повноважень вводити санкції

Рада національної безпеки і оборони почне торгувати місцями в реєстрі олігархів після ухвалення скандального проекту закону про олігархів.

Про це заявив ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка.

«Рада нацбезпеки вражена некомпетентністю та корупцією, а тому абсолютно очевидно, що не можна надавати цьому органу нові повноваження Адже матимемо ті самі 108 помилок в написанні прізвищ трьох олігархів та торгівлю місцями у списку», – заявив Рябошапка в ефірі телеканалу «Прямий».

Ексгенпрокурор додав, що РНБО потрібно взагалі позбавити повноважень вводити санкції.

«Необхідно переглянути закон про санкції, позбавивши РНБО непритаманних функцій застосування репресії за відсутності належних правил», – додав ексгенпрокурор.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.