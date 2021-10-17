Людей внесли не помилково, але з помилками, – Данілов про «злодіїв у законі»

Секретар РНБО розповів, що у списку санкцій не було помилкових осіб, а помилкові дані про них

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що до списку санкцій «злодіїв у законі» внесли 108 осіб не помилково, а з помилками в даних. Він пояснив, що помилки були допущені в прізвищах фігурантів списку санкцій, повідомляє «Громадське».

«Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені», – заявив секретар РНБО і підкреслив, що правоохоронців, які допустили помилки в транслітерації, були покарані.

За його словами, серед більш ніж 650 осіб, які були внесені до списку санкцій, виявилося в переліку випадково і санкції щодо його вже зняли. Однак Данілов не уточнив, кого саме внесли до списку санкцій помилково.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що 108 осіб були помилково внесені до санкційних списків контрабандистів і «злодіїв у законі».

«На превеликий жаль, у рішеннях РНБО, які готувалися раніше, була свідома чи несвідома помилка відносно 108 осіб, яку ми вже виправили», – сказав він.

14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 «злодіїв у законі». З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.

Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих «кримінальних авторитетів».

Згодом стало відомо, що Рада нацбезпеки й оборони перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до «злодіїв у законі» несправедливо.

Також секретар РНБО розповів, скільки розкрили справ про держраду.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі.

Також Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти російської компанії Mere.

Як відомо, 15 жовтня РНБО затвердила глобальний План оборони України.