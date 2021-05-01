«Слуга» Тищенко під дощем роздавав поради угорським прикордонникам (відео)

Нардеп розповів прикордоннику, що приїхав давати новий сенс відносинам України та Угорщини

Народний депутат від партії Слуга народу Микола Тищенко під час робочої поїздки на Закарпаття вирушив до державного кордону на пункті пропуску «Тиса». Там він розповів угорському прикордоннику, що приїхав давати новий сенс відносинам України та Угорщини. Про це повідомляє НВ.

Тищенко, стоячи однією ногою за лінією кордону, спершу запитав у прикордонника, як його справи. Також він обурився, чому українські прикордонники не мають таких захисних костюмів від дощу, як угорські.

Потім політик пояснив прикордоннику, чому він приїхав.

«Я як представник президента, керівник політичної партії (на Закарпатті) приїхав підтримувати наші стосунки, давати новий сенс нашим стосункам і налагоджувати дружні комунікації для того, щоб ми трохи краще розуміли один одного», – сказав Тищенко угорському прикордоннику.

Микола Тищенко під дощем пояснює угорському прикордоннику, що приїхав давати новий сенс стосункам України та Угорщини pic.twitter.com/swJE5vQo6p — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Раніше Микола Тищенко змусив виконувача обов’язків голови митниці казати про угорців, що «вони наші друзі» та заявляв, що Угорщину не треба звинувачувати в чергах на митниці.

«Ви почуйте мене, будь ласка, це наші сусіди. Угорщина – це країна, яка є нашим найголовнішим стратегічним партнером. І не треба на них кивати, що вони в чомусь винні. Вони ні в чому не винні, вони наші друзі», – заявив Тищенко.

Раніше Микола Тищенко розповів про бесіду з президентом Володимиром Зеленським щодо святкування дня народження під час жорсткого карантину в Києві.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Натомість Микола Тищенко заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Згодом голова партії «Слуга народу» пояснив, у чому полягає цінність Арахамії та Тищенка.

Також Арахамія вважає, що Тищенко може спокутувати свою провину за вечірку в локдаун покупкою дронів для Збройних сил України.