Сенатори США закликали Білий дім оголосити Росію країною-спонсором тероризму

Сенат США вважає, що Байден має посилити тиск на президента Росії

Сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) закликали адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму. Про це повідомляє CNN.

Вони зазначили, що визнання Росії країною-спонсором тероризму має бути зроблене або президентом, або Конгресом. При цьому обидва сенатори сказали, що Байден має посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна та продовжувати допомагати Україні.

«Я сподіваюся, що президент вирішить прийняти цю позицію добровільно, і він не знімає її зі столу щодо спонсорованого державою тероризму», – зазначив Блюменталь.

Ліндсі Грем закликав адміністрацію Байдена співпрацювати з Конгресом щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму, але зазначив, що Конгрес просуватиме це рішення незалежно від цього.

Зауважимо, що на початку липня Грем і Блюменталь побували в Києві, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.

Також перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом.