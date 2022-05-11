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    Сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму

    Путін 20 років уникав відповідальності за вбивства - Сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму
    Путін 20 років уникав відповідальності за вбивства
    фото з відкритих джерел

    Зареєстрована резолюція, яка допоможе ізолювати РФ

    У Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом. Про це інформує «Голос Америки».

    Сенат вважає дії уряду Росії під час головування Путіна нічим іншим, як актами тероризму і закликає держсекретаря США визнати Росію країною, яка спонсорує тероризм.

    Співавторами документу стали сенатори від обох партій: демократ Ричард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

    Республіканець Ліндсі Грем прямо назвав Путіна терористом. І наголосив, що нарешті його потрібно визнати тим терміном, якому він відповідає.

    «Впродовж 20 років він уникав відповідальності за вбивства. То ж зараз прийшов час визнати його тим, що відповідає його діям. Він – терорист. І Росія – в руках держави-терориста, якою управляє Путін», – заявив сенатор Ліндсі Грем.

    Він також зауважив, що визнання Росії спонсоркою тероризму стане важливим кроком для американського законодавства. Наразі такий статус мають лише 4 країни: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея.

    «Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п'ятою. Це компанія, з якою її треба асоціювати. Це тоталітарні режими й вони не несуть добра», – додав Грем.

    Сенатор від Демократичної партії Ричард Блументаль наголосив, що Росія спонсорувала тероризм в Україні ще перед повномасштабним вторгненням. Від 2014 року Росія вбила понад 14 тис. українців.

    «Чим більше ми зробимо, щоб ізолювати Росію, тим сильнішою буде наша позиція. І ця ініціатива пропонує таку перспективу», – додав він.

    Раніше Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму. Як повідомлялося, США можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму.

    Нагадаємо, перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом.

    Дії рашистської армії проти українців Литва назвала геноцидом.

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    Теги: росія окупанти США Сирія Іран війна путін Куба тероризм партії Північна Корея Україна окупація #stoprussia
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    Сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму