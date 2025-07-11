Смерть мобілізованого на Закарпатті. МЗС відреагувало на звинувачення Угорщини

Будапешт стверджує, що мешканець Закарпаття з угорським паспортом помер начебто після побиття представниками ТЦК

Заяви угорської сторони про смерть мобілізованого закарпатця Йосипа Шебештеня нібито через дії співробітників ТЦК є маніпулятивними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

Як зазначив речник українського МЗС, Будапешт, роблячи такі заяви, фактично використовує трагедію в політичних цілях і підіграє російській пропаганді. «Пов'язуючи цю ситуацію з мобілізацією в Україні, угорська сторона маніпулятивно спотворює і підіграє роспропаганді. Зверніть увагу на заяви Угорщини – ніде не згадується Росія. Ніби мобілізація в Україні проходить сама по собі, уряд просто вирішив мобілізувати громадян», – пояснив він.

Тихий зазначив, що в умовах російської агресії всі громадяни України, зокрема й угорського походження, мають захищати свою державу.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Угорщини викликало українського посла в Будапешті Федора Шандора через смерть 45-річного мешканця Закарпаття, який мав угорське громадянство. Будапешт стверджує, що чоловік помер начебто після побиття представниками ТЦК. Згодом Сухопутні війська ЗСУ відреагували на заяву угорського дипломата. Вони спростували інформацію про побиття та незаконну мобілізацію.

Військовослужбовець Йосип Шебештень є громадянином України та проходив службу у складі одного з підрозділів Збройних сил України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби. Вже 15 червня Шебештень був направлений до однієї з військових частин де проходив підготовку, а 18 червня самовільно залишив військову частину.

Як повідомлялося, ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів.

До слова, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що ударами по територіальних центрах комплектування Росія не лише хоче зірвати мобілізацію в Україні. За цим стоїть ще інша мета.