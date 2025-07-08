Правоохоронці повідомили, скільки кримінальних справ ведеться проти працівників ТЦК

З лютого 2022 року ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК

Неправомірні дії представників територіальних центрів комплектування завдали збитків державі на 20 млн

ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радницю директора Держбюро розслідувань із комунікацій Тетяну Сапьян в ефірі телемарафону.

«З лютого 2022 року ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК. 87 осіб отримали підозру, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів, де часто-густо в обвинувальних актах в одній справі можуть бути підозрюваними, наприклад, дві причетні до оборудки особи. Тому, коли ми говоримо про 50 обвинувальних актів, то йдеться про 70 підозрюваних, а наразі уже й обвинувачуваних громадян України, які вчинили правопорушення й підозрюються правоохоронним органом і відповідатимуть перед судом», – каже вона.

На цей час внаслідок махінацій у ТЦК виявлено неправомірну вигоду на 6 млн грн, збитків державі на 20 млн та заарештовано майна на суму 263 млн грн.

«На сьогодні сума неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становить понад 6 млн грн. А коли встановлюються під час розслідування такі суми, слідство робить усе, щоб майно тих, хто підозрюється в корупції чи незаконному збагаченні, на час досудового розслідування перебувало під арештом. І якщо підсумувати цю суму, то виходить на понад 263 млн грн майна загалом перебуває під арештом. Сума збитків державі становить майже 20 млн грн, але майже 7 млн збитків уже відшкодовано», - додала Сапьян.

Посадовиця зауважила, що зловживання повноваженнями завдають шкоди обороноздатності та державному бюджету, але суди докладають зусиль, щоб компенсувати ці збитки. «На сьогодні є девʼять вироків, де засуджено 10 осіб. Деякі статті передбачають не лише кримінальну відповідальність – це позбавлення волі на декілька років, а залежно від статті, яка інкримінується, також можлива конфіскація майна», – додала Сапьян.

Нагадаємо, більшість скарг на роботу працівників територіальних центрів комплектування виявилися фейками або маніпуляціями. У червні лише 14% інцидентів підтвердилися після перевірки.

Як повідомлялося, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки України можуть змінити формат роботи та частково перейти на дистанційне обслуговування громадян. Через тривалі ворожі атаки з боку російських військ.

До слова, Росія навмисно завдає ударів по будівлях українських ТЦК. Так, Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.