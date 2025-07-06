У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль з України: подробиці від МЗС

На момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет

У ДТП в Угорщині потрапив український дитячий ансамбль. Автобус із дітьми з'їхав з дороги та перекинувся на бік. Як інформує «Главком», про це у коментарі «РБК-Україна» повідомило Міністерство закордонних справ України.

На момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб – два водії, учасники та супровід дитячого танцювального ансамблю, що прямував зі Львова до міста Охрид на фестиваль.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП постраждали 21 людина, серед них четверо з тяжкими травмами – громадяни України 1954, 1958, 2007 і 2011 років народження.

Ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості – їх випишуть під відповідальність супровідників.

Решта постраждалих з легкими травмами направлені до міста Кунсентмартон, де перебуває основна група. Перевізник вживає заходів для забезпечення додаткових автобусів.

Нагадаємо, 6 липня близько 5-ї години ранку в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, що перевозив українських дітей. За невстановлених обставин, транспортний засіб з'їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між містами Кунсентмартон і Тисафельдваром.

Також 30 червня в румунському повіті Бакау сталася ДТП за участю автобуса з 60 українцями та мікроавтобуса. Внаслідок чого постраждала громадянка України.