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Загадкові смерті у Мінтрансі РФ та атаки дронів на ТЦК: головне за 7 липня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Загадкові смерті у Мінтрансі РФ та атаки дронів на ТЦК: головне за 7 липня
фото: ДСНС Запоріжжя

Внаслідок атаки дронів серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений

Дрони атакували будівлі Територіальних центрів комплектування у Харкові та Запоріжжі, у російському Мінтрансі померли топ-чиновники, блискавка вдарила в будинок в Ужгороді, в Україні з’явився «Пакунок школяра», а для тварин затверджено нові правила проїзду в громадському транспорті. «Главком» склав добірку новин 7 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Смерті в російському Мінтрансі

Сьогодні стало відомо, що ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку. Старовойт знайдений убитим у Підмосков'ї. Чоловік начебто скоїв суїцид у своєму будинку в Одинцовському районі.

Смерть колишнього посадовця підтвердила офіційна представниця Слідчого комітету Росії Світла Петренко. Слідство встановлює обставини смерті, основна версія самогубство. Тіло Старовойта було знайдено в автомобілі з вогнепальним пораненням.

Також помер заступник начальника відділу управління майном агентства залізничного транспорту Мінтрансу Росії Олексій Корнійчук. Попередня причина смерті, за даними пропагандистів, – зупинка серця. 

Атаки дронів на ТЦК

Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП – поранено три людини.

Уряд запускає виплату «Пакунок школяра»

Кабмін запровадив нову виплату для українців – «Пакунок школяра». Це буде грошова допомога в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через «Дію». Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Як отримати «пакунок» читайте на «Главкомі».

В Ужгороді будинок спалахнув після удару блискавки

Сьогодні ввечері в мікрорайоні Табла в Ужгороді під час грози блискавка влучила в дерев’яний будинок – менше ніж за хвилину після удару будівля спалахнула. Водночас не виключено, що займання могло статися й через пошкодження електропроводки внаслідок блискавичного розряду.

Нові правила перевезення тварин в автобусах

Уряд затвердив правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах, розроблені Міністерством розвитку громад та територій спільно з організацією порятунку тварин і довкілля UAnimals.

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різних розмірів та ваги, а також передбачають обов’язкову наявність ветеринарного документа для всіх домашніх тварин. Відтепер перевезення тварин здійснюється за такими правилами:

  • Дрібні тварини (до 10 кг) – собаки, коти, птахи чи гризуни – повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках з абсорбуючим дном. Тварин також можна тримати на руках, під сидінням або на окремому місці, але за умови придбання квитка на це місце.
  • Середні та великі собаки (10-45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир має викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на спеціальній підстилці на підлозі. Сидіти на кріслі таким песикам – заборонено.
  • Собаки вагою понад 45 кг подорожуватимуть за індивідуальними правилами перевізника, у спеціально обладнаному транспорті.
  • Собаки-поводирі їздитимуть безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку. Завжди перебуваючи поруч із людиною, яку вони супроводжують.

До слова, триває 1230-й день повномасштабної війни.

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Теги: дрон Харків Запоріжжя слідство тварини самогубство будинок перевезення правила ТЦК

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