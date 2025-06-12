Україна відреагувала на привітання Рубіо до Дня Росії

Сибіга: «Не може бути жодного винагородження агресії. Не може бути жодного винагородження країни-агресора»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що йому, «як міністру країни, яка воює», було «особливо неприємно» читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави МЗС.

«Не може бути жодного винагородження країни-агресора. І я маю моральне право це озвучувати. Я вчора був в Херсоні. Це прикордонне місто, яке знаходиться за 13 км від лінії фронту… Я на власні очі разом з литовськими колегами побачив, що таке російський терор», – розповів посадовець.

Сибіга додав, що удари по Україні та ескалація є відповіддю Росії на всі мирні пропозиції та спробою залякати. «Я відвідав школу. Діти в Херсоні вчаться в підземних школах. Але вони мають одну мрію — мир. Всі вони хочуть миру, справедливості. Я відвідав пологовий будинок. І мені бойовий командир однієї з бригад сказав, що якщо Україна атакує легітимні цілі, атакує аеродроми, то в свою чергу Росія атакує пологовий будинок. Я відвідав такий пологовий будинок, де жінки народжують. Але вони народжують у підземному сховищі. Це не нормально. Український народ має право на нормальне життя», – наголосив він.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо привітав громадян країни-агресорки РФ із днем Росії, акцентувавши на бажанні Вашингтона вибудовувати конструктивні стосунки з Москвою заради досягнення миру в Україні.

«Від імені американського народу хочу привітати російський народ із Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього. Ми також користуємося цією можливістю, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією і Україною», – йдеться в тексті привітання.

Нагадаємо, 12 червня в Російській Федерації відзначається державне свято – День Росії. Цього дня ще у складі Радянського Союзу проголосила Декларацію про державний суверенітет. Цим актом З’їзд народних депутатів РРФСР встановлював пріоритет російських законів над загальносоюзними, виключне право народу республіки на володіння та розпорядження національним багатством Росії та її права на дипломатичні відносини із закордонними країнами та на вихід зі складу СРСР. З'явилося республіканське громадянство РРФСР, паралельне до загальносоюзного.

До слова, у День Росії втрати російської армії перевищили мільйон осіб.