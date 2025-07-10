Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Не лише, щоб зірвати мобілізацію. Голова ради резервістів пояснив, навіщо Росія б’є по ТЦК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Не лише, щоб зірвати мобілізацію. Голова ради резервістів пояснив, навіщо Росія б’є по ТЦК
Пожежа, яка виникла після атаки на будівлю ТЦК у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

Росія вкладає мільярди доларів у пропаганду, аби роз'єднати українське суспільство

Ударами по Територіальних центрах комплектування Росія не лише хоче зірвати мобілізацію в Україні. За цим стоїть ще інша мета. Про це розповів «24 каналу» голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, передає «Главком».

Тимочко пояснив, що Росія вкладає мільярди доларів у пропаганду, аби роз'єднати українське суспільство. Зокрема й такі атаки є спробою посилити конфлікти всередині нашої держави.

«Вони хочуть, окрім того, аби зірвати мобілізацію, зробити все так, аби були безперервні конфлікти між цивільними та військовими. Їм потрібні не лише сварки в соцмережах, а різні бійки на вулицях. Щоб люди почали звинувачувати один одного у своїх бідах», – додав він.

За словами військового, Кремль навряд чи може знищити певні інформаційні бази, адже багато з них вже давно оцифровані. Внаслідок удару хіба що могли бути знищені нові документи, які лише нещодавно були подані і їх не встигли оцифрувати.

Атаки дронів на ТЦК

3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ. Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

А вже 6 липня влучання було в Кременчуці. Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. Внаслідок удару пошкоджено 14 будинків та п’ять авто. 

7 липня Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Через це у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на Львівщині, і на Вінниччині посилено заходи безпеки.

Згодом стало відомо, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки України можуть змінити формат роботи та частково перейти на дистанційне обслуговування громадян. 

Читайте також:

Теги: ТЦК війна дрон військові мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахед» 6 липня атакував будівлю ТЦК у Кременчуці
Міноборони РФ заявило, що навмисно завдає ударів по українських ТЦК
7 липня, 14:01
На працівника ТЦК напали, коли він перевіряв документи у групи осіб
Замість надати документи вдарили по голові: на Рівненщині побили військового ТЦК
6 липня, 15:40
Будівля ТЦК палає після атаки БпЛА
Момент влучання «шахеда» по будівлі ТЦК у Кременчуці: відео
6 липня, 11:49
Через удар по території ТЦК постраждали прилеглі будівлі
Атака на будівлі ТЦК у Полтаві: оновлено дані щодо постраждалих
4 липня, 11:22
Момент влучання російського безпілотника в будівлю ТЦК
Атака на Полтавський ТЦК. Сухопутні війська повідомили деталі
3 липня, 10:21
ДБР повідомило про підозру працівнику ТЦК
Незаконно списав з військового обліку брата. Працівник ТЦК з Дніпра отримав підозру
2 липня, 15:14
Водію загрожує до восьми років позбавлення волі
На Черкащині працівник ТЦК збив велосипедистку і втік: реакція відомства
21 червня, 19:59
Святослав Паламар вважає, що негативне ставлення до ТЦК – результат інформаційних атак, а не масових порушень
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
19 червня, 17:11
Методи ТЦК прямо пропорційні до вашої поведінки
Методи ТЦК прямо пропорційні до вашої поведінки
12 червня, 23:07

Події в Україні

У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Не лише, щоб зірвати мобілізацію. Голова ради резервістів пояснив, навіщо Росія б’є по ТЦК
Не лише, щоб зірвати мобілізацію. Голова ради резервістів пояснив, навіщо Росія б’є по ТЦК
Робот на «нулі». У ЗСУ масштабують застосування наземних роботизованих комплексів
Робот на «нулі». У ЗСУ масштабують застосування наземних роботизованих комплексів
Негода на Львівщині: понад 44 тис. абонентів без світла, пошкоджено 200 осель
Негода на Львівщині: понад 44 тис. абонентів без світла, пошкоджено 200 осель
У Луцьку злива підтопила вулиці (фото, відео)
У Луцьку злива підтопила вулиці (фото, відео)
Уночі РФ атакувала Україну ракетами й сотнями дронів: деталі від Повітряних сил
Уночі РФ атакувала Україну ракетами й сотнями дронів: деталі від Повітряних сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
22K
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність
19K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
17K
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин

Новини

На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Сьогодні, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua