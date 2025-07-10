Не лише, щоб зірвати мобілізацію. Голова ради резервістів пояснив, навіщо Росія б’є по ТЦК

Пожежа, яка виникла після атаки на будівлю ТЦК у Запоріжжі

Росія вкладає мільярди доларів у пропаганду, аби роз'єднати українське суспільство

Ударами по Територіальних центрах комплектування Росія не лише хоче зірвати мобілізацію в Україні. За цим стоїть ще інша мета. Про це розповів «24 каналу» голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, передає «Главком».

Тимочко пояснив, що Росія вкладає мільярди доларів у пропаганду, аби роз'єднати українське суспільство. Зокрема й такі атаки є спробою посилити конфлікти всередині нашої держави.

«Вони хочуть, окрім того, аби зірвати мобілізацію, зробити все так, аби були безперервні конфлікти між цивільними та військовими. Їм потрібні не лише сварки в соцмережах, а різні бійки на вулицях. Щоб люди почали звинувачувати один одного у своїх бідах», – додав він.

За словами військового, Кремль навряд чи може знищити певні інформаційні бази, адже багато з них вже давно оцифровані. Внаслідок удару хіба що могли бути знищені нові документи, які лише нещодавно були подані і їх не встигли оцифрувати.

Атаки дронів на ТЦК

3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ. Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

А вже 6 липня влучання було в Кременчуці. Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. Внаслідок удару пошкоджено 14 будинків та п’ять авто.

7 липня Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Через це у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на Львівщині, і на Вінниччині посилено заходи безпеки.

Згодом стало відомо, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки України можуть змінити формат роботи та частково перейти на дистанційне обслуговування громадян.