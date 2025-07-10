Будапешт заявив про смерть угорця після побиття в ТЦК. Реакція Сухопутних військ

Держсекретар угорського МЗС стверджує, що ТЦК «побили чоловіка залізним прутом»

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало українського посла в Будапешті Федора Шандора через смерть 45-річного мешканця Закарпаття, який мав угорське громадянство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

Будапешт стверджує, що чоловік помер начебто після побиття представниками ТЦК. «Згідно з повідомленнями, українські військові комісари побили чоловіка залізним прутом після того, як захопили його, заштовхали у фургон і відвезли до військкомату. Родичам в Угорщині сказали, що все гаразд, але згодом чоловік помер від отриманих травм. Угорець загинув в Україні, бо не хотів брати участь у війні. Ми щиро співчуваємо родині й висловлюємо їм нашу підтримку», – заявив держсекретар МЗС Угорщини Левенте Мадяр.

Тим часом Сухопутні війська ЗСУ відреагували на заяву угорського дипломата. Вони спростували інформацію про побиття та незаконну мобілізацію.

Зазначається, що військовослужбовець Йосип Шебештень є громадянином України та проходив службу у складі одного з підрозділів Збройних сил України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби. Вже 15 червня Шебештень був направлений до однієї з військових частин де проходив підготовку, а 18 червня самовільно залишив військову частину.

«В подальшому з’ясовано, що 24 червня 2025 року громадянин Шебештень Й.Й. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено)», – йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що причиною смерті, яка настала 6 липня, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство.Це підтвердила судово-медична експертиза. «Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ» – каже пресслужба Сухопутних військ.

Нагадаємо, ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів.

До слова, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що ударами по територіальних центрах комплектування Росія не лише хоче зірвати мобілізацію в Україні. За цим стоїть ще інша мета.