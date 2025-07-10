Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Будапешт заявив про смерть угорця після побиття в ТЦК. Реакція Сухопутних військ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Будапешт заявив про смерть угорця після побиття в ТЦК. Реакція Сухопутних військ
Військові спростували інформацію про побиття та незаконну мобілізацію закарпатця з угорським паспортом
фото з відкритих джерел

Держсекретар угорського МЗС стверджує, що ТЦК «побили чоловіка залізним прутом»

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало українського посла в Будапешті Федора Шандора через смерть 45-річного мешканця Закарпаття, який мав угорське громадянство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

Будапешт стверджує, що чоловік помер начебто після побиття представниками ТЦК. «Згідно з повідомленнями, українські військові комісари побили чоловіка залізним прутом після того, як захопили його, заштовхали у фургон і відвезли до військкомату. Родичам в Угорщині сказали, що все гаразд, але згодом чоловік помер від отриманих травм. Угорець загинув в Україні, бо не хотів брати участь у війні. Ми щиро співчуваємо родині й висловлюємо їм нашу підтримку», – заявив держсекретар МЗС Угорщини Левенте Мадяр.

Тим часом Сухопутні війська ЗСУ відреагували на заяву угорського дипломата. Вони спростували інформацію про побиття та незаконну мобілізацію.

Зазначається, що військовослужбовець Йосип Шебештень є громадянином України та проходив службу у складі одного з підрозділів Збройних сил України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби. Вже 15 червня Шебештень був направлений до однієї з військових частин де проходив підготовку, а 18 червня самовільно залишив військову частину.

«В подальшому з’ясовано, що 24 червня 2025 року громадянин Шебештень Й.Й. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено)», – йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що  причиною смерті, яка настала 6 липня, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство.Це підтвердила судово-медична експертиза. «Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ» – каже пресслужба Сухопутних військ.

Нагадаємо, ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів.

До слова, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що ударами по територіальних центрах комплектування Росія не лише хоче зірвати мобілізацію в Україні. За цим стоїть ще інша мета.

Читайте також:

Теги: мобілізація ТЦК Угорщина смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисник воював на Донеччині
На фронті загинув один із лідерів «Пласту» та співтворець Самооборони Майдану
3 липня, 13:14
Росіяни вдарили безпілотниками по полтавських ТЦК
Сухопутні війська пояснили, чому окупанти почали бити по ТЦК
3 липня, 12:50
Внаслідок ДТП загинули двоє людей, які перебували в салоні автомобіля Volkswagen
Жахлива ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної навпіл автівки (фото)
30 червня, 14:58
Шведський грабіжник банків Кларк Улофссон відомий у всьому світі
Помер шведський грабіжник, який створив «стокгольмський синдром»
27 червня, 12:03
Це фото на сторінці «Армії оборони Ізраїлю» підписано так: «Три жінки, три конфесії, одна форма. Мусульманка, іудейка та християнка – всі служать в Армії оборони
Служать навіть ті, у кого 10 дітей. Чим відрізняється ізраїльська мобілізація від української
21 червня, 10:13
Через удари по Києву виникли пожежі
Громадянин США помер під час російської атаки на Київ
17 червня, 03:59
У будинку підозрюваного правоохоронці знайшли меч завдовжки 63 см
В Угорщині арештовано чоловіка, який погрожував відрубати голову Орбану
16 червня, 18:54
Справа щодо цього нападу наразі розслідується Службою безпеки України
В Одесі чоловік порізав співробітника ТЦК
13 червня, 10:57
Зустріч Фінляндія – Польща було перервано більш ніж на півгодини через те, що уболівальнику стало погано
У лікарні помер уболівальник, якому стало погано під час матчу Фінляндія – Польща
12 червня, 12:57

Події в Україні

Будапешт заявив про смерть угорця після побиття в ТЦК. Реакція Сухопутних військ
Будапешт заявив про смерть угорця після побиття в ТЦК. Реакція Сухопутних військ
У червні окупанти вбили найбільше цивільних за три роки великої війни – ООН
У червні окупанти вбили найбільше цивільних за три роки великої війни – ООН
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Не лише, щоб зірвати мобілізацію. Голова ради резервістів пояснив, навіщо Росія б’є по ТЦК
Не лише, щоб зірвати мобілізацію. Голова ради резервістів пояснив, навіщо Росія б’є по ТЦК
Робот на «нулі». У ЗСУ масштабують застосування наземних роботизованих комплексів
Робот на «нулі». У ЗСУ масштабують застосування наземних роботизованих комплексів
Негода на Львівщині: понад 44 тис. абонентів без світла, пошкоджено 200 осель
Негода на Львівщині: понад 44 тис. абонентів без світла, пошкоджено 200 осель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
27K
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
23K
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність
20K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин

Новини

На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Сьогодні, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua