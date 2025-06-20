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Ексголова Одеського ТЦК Борисов збирався втекти? Апеляційний суд ухвалив рішення

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Ексголова Одеського ТЦК Борисов збирався втекти? Апеляційний суд ухвалив рішення
фото: Одеський обласний ТЦК/Facebook
фото архівне з відкритих джерел

Суд задовольнив скаргу прокуратури та підвищив суму застави для колишнього одеського військкома 

Київський апеляційний суд 19 червня ухвалив рішення про збільшення застави для фігуранта кримінального провадження, колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова до 45,42 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає «Главком».

Колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора та збільшила розмір застави для фігуранта кримінального провадження ДБР. Ім’я підозрюваного не вказане в офіційному повідомленні ДБР, проте з матеріалів справи відомо, що йдеться про колишнього військового комісара Одещини Євгена Борисова.

У ДБР нагадали, що у травні 2025 року Печерський районний суд Києва залишив Борисова під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн. грн. Однак це рішення було оскаржене, оскільки у слідства були обґрунтовані підозри щодо наміру фігуранта вийти під заставу та втекти.

Євген Борисов фігурує у справі за статтями 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період) та 366 ККУ (службове підроблення).

Раніше «Главком» повідомляв, що підозрюваний у легалізації майна злочинним шляхом, ексначальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності

Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.

Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений із Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.

Нагадаємо, що правоохоронці зафіксували складний механізм із легалізації членами сім’ї та близькими особами ексвоєнкома Євгена Борисова коштів на загальну суму понад 8,2 млн євро. За версією слідства, ці гроші одержано злочинним шляхом.Окрім цього епізоду, щодо Борисова скеровано до суду два обвинувальних акти за статтями «Незаконне збагачення», «Ухилення від військової служби», «Самовільне залишення військової частини» і «Підробка документів».

Як відомо, у 2023 році журналісти-розслідувачі відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Ще в березні 2023 року у ЗМІ поширилася інформація, що мати головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина – комерційну нерухомість поруч. Також, як зазначається, у власності родини з’явився позашляховик Mercedes Gelendvagen.

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Теги: ДБР ТЦК суд

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