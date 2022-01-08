Соціолог пояснив, чому нинішній рейтинг Разумкова може вмить зникнути

«Людям бракує відповідей Разумкова на ключові питання»

Рейтинг колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова може впасти через те, що він не дає відповіді на важливі питання громадян. Під час виборчої кампанії це може стати для нього суттєвим мінусом. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

«Від Разумкова виборці хочуть чітко почути те, що їх хвилює. Людям на заході України, приміром, буде цікаво, яким Разумков бачить геополітичне майбутнє України, чи підтримує він євроатлантичну інтеграцію. А людей на сході, можливо, хвилюватиме, як він збирається вибудовувати відносини з Росією. Такі «маркери ідентичності», між іншим, грають велику роль, вони мобілізують виборця. Мені самому, до речі, бракує відповідей на ці питання», – сказав Грушецький.

Соціолог пояснив, в чому феномен Разумкова, який не сказавши нічого конкретного, раптом став популярним в українців: «Він для багатьох видається спокійним, «дорослим» та компетентним. Візьмемо до уваги й те, що серед тих, хто має намір за нього голосувати, превалюють люди старшого віку. Саме цей зріз суспільства сприймає його як розумну та досвідчену людину – на тлі усіх дилетантів і непрофесіоналів. А те, що він не робив гучних заяв, можливо, додає йому балів. Бо в умовах, коли ти вже мало кому довіряєш, Разумков має вигляд гідної альтернативи. Плюс на все це накладається його присутність на медіамайданчиках».

Водночас Грушецький додав, що одна річ – бути опозиціонером, інша – давати відповіді на багато запитань. Для когось, наприклад, важливим аргументом на користь того, щоб проголосувати за чи проти нього, буде склад команди Разумкова. «Бо ті, хто зараз біля нього, вже викликають ряд питань. Під час виборчої кампанії багато що може зіграти в мінус, тобто проти Разумкова, і це забере у нього частину виборців», – додав експерт.

Також Грушецький попередив Разумкова про рейтингову небезпеку. Соціолог прокоментував результати дослідження суспільно-політичних настроїв українців, яке КМІС провів наприкінці минулого року.

Нагадаємо, колишній голова парламенту Дмитро Разумков створив у Верховній Раді міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика». Також Разумков не раз заявляв, що піде на президентські вибори.