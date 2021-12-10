«Поведінка на пресконференції – не межа!» Разумков розповів про «вибуховий» характер Зеленського

Колишній соратник президента вважає, що Зеленський стримував себе під час пресконференції

«Всі все бачать, всі все розуміють»

Емоційна поведінка чинного голови держави, яку він демонстрував під час останньої преконференції – не межа його реакції на певні складності чи конфліктні ситуації, із якими президенту доводиться стикатися. Про це в інтерв’ю Наталії Влащенко повідомив ексспікер Верховної Ради України, що обирався до парламенту на чолі виборчого списку «слуг народу» Дмитро Разумков.

«Мені, мабуть, буде некоректно розповідати, як поводиться президент за закритими дверима, можна в нього запитати. Але, скажімо так, поведінка на пресконференції – це не межа», – зазначив Разумков.

Колишній спікер та екссоратник Зеленського додав, що не хоче вдаватися у подробиці, оскільки хоче залишитися у межах пристойності.

«Всі все бачать, всі все розуміють», – підсумував Разумков.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

Пізніше стало відомо, що Разумков створює в Раді нове об'єднання.

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