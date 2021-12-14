Разумков збирає «Команду». Місце зустрічі – Київський зоопарк

«Команда Разумкова» прописалася у київській «гостинці» поруч зі столичним звіринцем

На початку нового пленарного тижня, у понеділок, 13 грудня, колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков знову нагадав про себе. Новоспечений політик-опозиціонер кинув у медіапростір черговий інформпривід. Нардеп оголосив про набір до своєї команди людей, «які дійсно готові змінювати країну на краще». Для цього вже створено спеціальний сайт та активізовано соцмережі. Разумков використовує практично всі ті лекала, за якими у 2019-му до влади прийшов Володимир Зеленський.

Однак між «старим» Зеленським і «новим» Разумковим усе ж є певна відмінність. Дмитро Олександрович поки що утримується від спокуси (принаймні, на словах) використати готову партію та перейменувати її під себе. Натомість він взявся активно розбудовувати громадський рух.

За даними пошукового ресурсу Youcontrol, 3 грудня у київській квартирі на вулиці Зоологічна, 2 прописалася нова громадська організація «Команда Разумкова». За цією адресою розташована стара дев’ятиповерхівка. Будинок складається з маленьких квартир (22-31 кв. м.) типу «гостинка». Головною вигодою для мешканців цього будинку є можливість зі своїх вікон спостерігати за життям носорогів та жирафів. Адже будинок фактично будувався у радянські часи на території Київського зоопарку для працівників звіринця. Для них був поруч облаштований службовий вхід. Довірені особи колишнього спікера, очевидно, використали цю адресу суто для реєстрації.

Столична багатоповерхівка на вулиці Зоологічна, 2, в якій зареєстрували громадську організацію імені Дмитра Разумкова

Офіційно «Команду Разумкову» створили двоє нардепів-«слуг» Неллі Яковлєва і Василь Мокан, а також Ольга Туній – помічниця-консультант Разумкова, яка працювала його прессекретарем під час спікерства. Пані Туній обрано керівницею громадської організації.

Громадську організацію «Команда Разумкова» офіційно зареєстровано 3 грудня

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Вже 9 грудня «Команда Разумкова» розрослася осередками у кожній області. Що цікаво: київський міський підрозділ громадської організації очолив народний депутат з фракції… «Батьківщина». Мова про члена міжфракційного депутатського об'єднання «Розумна політика» Андрій Ніколаєнко. Помічницю Ніколаєнка Тетяну Печерську поставили керувати обласним осередком на Хмельниччині. Харківську «Команду Разумкова» розбудовуватиме діючий нардеп-мажоритарник від «Слуги народу» Олександр Бакумов.

Зауважимо, що крок до гуртування близьких до себе політиків, Дмитро Разумков почав ще два місяці тому. 16 листопада у Верховній Раді було створено міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика». У його складі – 24 нардепи, керманич – сам Разумков.

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У коментарі «Главкому» співзасновник громадської організації і близький соратник ексспікера Ради Василь Мокан розповів, що «Команда Разумкова» стане платформою, на якій усі охочі зможуть отримувати інформацію про її діяльність та пропонувати власне бачення розвитку. Для цього, каже, важливо налагодити зворотній зв’язок із областями. Метою є будівництво команди з якісно підібраних кадрів.

Василь Мокан – давній друг і партнер Разумкова у політконсалтинговому бізнесі (фото: dailylviv.com)

«Безумовно, представники громадської організації у майбутньому можуть стати членами потенційної партії, яка створюватиметься», – зазначив нардеп.

На запитання «Главкома», чи усвідомлює, які можуть бути політичні наслідки з боку президентської сили, яка привела його до парламенту, пан Мокан вважає, що наразі нічого не зробив, аби це трактувалося як порушення фракційної дисципліни.

«Якщо ж у фракції вважатимуть, що моє співзасновництво у громадській організації якимось чином суперечить лінії фракції «Слуга народу», готовий дискутувати. І навіть готовий сприйняти голосування більшості за виключення з фракції, якщо виникне таке питання», – сказав обранець.

Схожа позиція й у нардепа з «Батьківщини» Андрія Ніколаєнка. У розмові з «Главкомом» політик зауважив, що ніколи не був членом партії «Батьківщина». До фракції цієї політсили його делегувала інша партія «Основа», якою раніше керував. Нині ж він наголосив, що висловив власну позицію і очолив київську міську громадську організацію «Команда Разумкова».

Андрій Ніколаєнко увійшов у міжфракційне об’єднання, бо знає Дмитра Разумкова з 2012 року (фото: gazeta.ua)

«Громадська організація об’єднуватиме велику кількість людей, котрі готові долучитися до її розбудови, що в перспективі, думаю, стане предтечою нової партії. Ми не хочемо купувати партію, а плануємо її створити за класичною моделлю. Сподіваюся чинна влада не заважатиме цьому», – заявив Андрій Ніколаєнко.

Нардеп з «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко очолив київську міську громадську організацію «Команда Разумкова»

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Експерт Українського інституту майбутнього, в минулому народний депутат Ігор Попов переконаний, шо Дмитро Разумков обрав правильний шлях, створивши громадську організацію. Маючи мінімальний антирейтинг і позитивне сприйняття потенційних виборців, Разумкову потрібні глибші аргументи, щоб зростала підтримка. Звідси ключовим є питання формування команди демократичним методом.

«Чому запускається громадська організація? Адже коли одразу роздавати франшизу партії, то всередину можуть потрапити люди, котрих доведеться позбуватися. Тоді весь негатив піде на саму політичну силу. Натомість коли ж створюється громадська організація, то вона фактично стає кадровим резервом і своєрідним фільтром для майбутньої політичної сили. Це правильний технологічний хід», – зазначив у розмові з «Главкомом» Ігор Попов.

На думку керівника Комітету виборців України Олексія Кошеля, громадська організація «Команда Разумкова» зможе заповнити медійне поле заходами та акція. Адже сьогодні Дмитро Разумков веде свою діяльність у форматі лише ток-шоу та інтерв’ю.

Варто зауважити: в останні місяці, без перебільшення, більше сотні ефірів пройшли за участю нового опозиціонера. Проте потенціал інтересу аудиторії до Разумкова після його відставки вичерпується. У нього брак яскравих ідей і соратників.

Олексій Кошель підтверджує: команда Разумкова стикнулась із низкою суттєвих проблем. По-перше, формування групи лідерів. Нині, окрім прізвища Разумкова, немає інших упізнаваних політиків у його середовищі. Це дуже важливо, оскільки необхідно когось делегувати на телеефіри або відряджати у поїздки по регіонах.

По-друге, треба чітко сформулювати ідеологію майбутньої партії Разумкова. «Нині команда Разумкова сприймається як колишні «слуги народу». Частково це додає позитиву, оскільки відбувається перетікання рейтингу Володимира Зеленського до Дмитра Разумкова. Та це не вічний процес. З часом, коли виборець може розчаруватися не лише у Зе!Команді, а й тих, хто раніше її покинув. Тому Дмитру Разумкову необхідно вибудувати стратегію, а не перетворюватися на екранного політика, який живе у форматі сидіння на дивані в ток-шоу», – переконаний Кошель.

Керівник Комітету виборців зазначає: Разумкову вже треба думати, чи братиме його майбутня політична партія участь у виборах міського голови Кривого Рогу навесні 2022 року, чи висуватиме кандидата на довиборах до Верховної Ради в окрузі на Чернігівщині.

«Поки «команда Разумкова» – це плід політтехнологів. Чи наповнять вони її змістом і дієвими заходами? З цього приводу в мене глибокі сумніви», – резюмував експерт.

Нагадаємо, «Главком» ще рік тому зафіксував «автономні» дії голови Верховної Ради і першого номера виборчого списку президентської партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова. Одразу після місцевих виборів Дмитро Олександрович заходився налагоджувати мости співпраці з мерами-переможцями. Зокрема, кожен міський голова, який переобрався на посаду, одержав вітальні листи на офіційному бланку голови Верховної Ради. Високопосадовець з правлячої команди вітав з перемогою місцеву політичну еліту, яка представляла інші партії. Тепер залишилося звірити, які місцеві еліти підтримають простого народного депутата Дмитра Разумкова і його новий проєкт.

Віталій Тараненко, «Главком»