Чи всі помістяться в цю рукавичку? Корнієнко дав пораду «перебіжчикам» до Разумкова

Політик порадив потенційним перебіжчикам бути обачливими

На думку колишнього голови партії «Слуга народу», першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, керівництву політичної сили не варто сильно перейматися зусиллями ексспікера та колишнього лідера виборчого списку «слуг», а нині – позафракційного нардепа Дмитра Разумкова розбудувати власну політичну силу. Про це політик розповів в інтерв’ю «Главкому».

При цьому Корнієнко вважає, що депутатам з парламентської фракції «слуг народу», які об’єднуються навколо Разумкова, та, у деяких випадках, навіть не виходять при цьому з фракції, слід бути більш обачливими.

«Депутатам, які роблять такі переходи, особливо тим, хто виходить з фракції, треба собі добре змоделювати, як до цього будуть ставитись виборці на наступних виборах. Навіть при тих рейтингах, які зараз малюють партії Разумкова при тій виборчій системі з відкритими списками, він матиме максимум 40 місць. Чи всі помістяться в цю рукавичку?», – вважає Конрієнко.

Політик пояснив, що окрім представників фракції «слуг» є ще люди, наближені до Разумкова, регіональні представники та представники спонсорів. Їм усім навряд вистачить місць у прохідній частини списку майбутньої політичної сили Разумкова.

«Я б на місці цих депутатів не будував ілюзій, що вони таким чином збережуться в парламенті, якщо терміново вийти зі «слуг» і пристати до МФО Разумкова», – підсумував Олександр Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що Разумков планує брати участь у наступних виборах президента.

Нагадаємо, у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Він шукає союзників і серед «слуг».

Це відбулося після того, як 7 жовтня 2021 року Верховна Рада проголосувала за відставку Дмитра Разумкова. За проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра».

Разумков також оголосив про набір до своєї команди людей, «які дійсно готові змінювати країну на краще». Для цього вже створено спеціальний сайт та активізовано соцмережі.

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