Соціолог попередив Разумкова про рейтингову небезпеку

Після різкого зростання підтримка ексспікера «зависла»

Що далі буде з рейтингом партії ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, залежить від того, яку стратегію обере її лідер. Таку думку висловив заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький. Спеціально для «Главкома» він прокоментував результати дослідження суспільно-політичних настроїв українців, яке КМІС провів наприкінці минулого року.

Згідно з опитуванням, якби вибори у парламент відбулись в середині грудня, у Раду потрапили б сім партій. Серед них – «Розумна політика», за неї готові проголосувати 6,5%. Втім, аби втримати результат, Разумкову доведеться за нього поборотись, переконаний соціолог.

«Станом на жовтень, поки до нього особисто була прикута увага, рейтинг Разумкова та його партії зріс мало чи не до 10%. Зараз же цей рейтинг все ще перебуває в межах прохідного бар’єра, але вже дещо «провис», – нагадує Антон Грушецький.

Експерт не радить покладатись на ефект новизни, який спрацював у випадку із Володимиром Зеленським. На думку соціолога, у чинного глави держави у 2019 році була та перевага, що його сприймали як «позасистемного» політика, «чисту дошку», на якій кожен виборець малював те, що вважав за потрібне.

Разумков же, наголошує Грушецький, людина від політики, від якої виборці хочуть чітко почути те, що їх хвилює. «Людям на заході України, приміром, буде цікаво, яким Разумков бачить геополітичне майбутнє України, чи підтримує він євроатлантичну інтеграцію. А людей на сході, можливо, хвилюватиме, як він збирається вибудовувати відносини з Росією. Такі «маркери ідентичності», між іншим, грають велику роль, вони мобілізують виборця. Мені самому, до речі, бракує відповідей на ці питання», – наголошує Грушецький.

На думку експерта, чимало залежить і від оточення політика. «Одна річ – бути опозиціонером, інша – давати відповіді на багато запитань. Для когось, наприклад, важливим аргументом на користь того, щоб проголосувати за чи проти нього, буде склад команди Разумкова. Бо ті, хто зараз біля нього, вже викликають ряд питань», – застерігає соціолог.

Водночас соціолог не радить Разумкову занадто покладатись на популярність. «Ну, популярність політика – нестабільна валюта. Є приклад із Саакашвілі, згадаймо ще Надію Савченко. Скільки варіантів майбутнього на неї проєктували, і якого фіаско всі вони зазнали», – нагадує Антон Грушецький.

Нагадаємо, колишній голова парламенту Дмитро Разумков створив у Верховній Раді міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика». Також Разумков не раз заявляв, що піде на президентські вибори.