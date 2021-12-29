Разумков поділився цікавими спогадами про своє дитинство (відео)
Політик розповів про свої головні дитячі новорічні враження
Головним новорічним спогадом з дитинства ексочільника Верховної Ради України Дмитра Разумкова є «великий пакет мандаринів», що він отримував напередодні свята. Про це народний обранець, лідер міжфракційного об’єднання «Розумна політика» розповів в інтерв’ю Наталії Влащенко.
Політик пригадав, що в той час його родина жила не дуже заможньо. Перші 14 років свого життя він прожив у Бердичеві із дідусем та бабусею, поки батьки працювали в інших містах України – спочатку у Дніпрі, а пізніше в Києві.
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«У мене з Нового року, мабуть як у всіх, ключовою згадкою є пакет мандаринів, він завжди був, великий, пакет мандаринів. Грошей не було: я зростав у Бердичеві з бабусею та дідусем, плюс, початок дев’яностих, ні в кого взагалі грошей не було на той момент (…) В нас завжди, не дивлячись на те, що з грошима було не завжди все добре, стіл ломився на свята, було все найкраще – доставалося, купувалося, було все», – пригадав Разумков.
Також ексспікер пригадав, що одного разу батьки, приїхавши до Бердичева на новорічні свята, подарували йому іграшковий пістолет.
«Пам’ятаю подарували мені пістолет такий, він кулями стріляв, револьвер. Ми так гралися з батьком і дядею, що бабуся його сховала, на ранок сказала, що забрав назад Дід Мороз, і досі його більше ніхто не бачив. Вона сама забула, мабуть, куди його сховала. І таке було», – пригадав політик.
Раніше Дмитро Разумков заявив про ризик перебоїв із хлібом і його сильного подорожчання.