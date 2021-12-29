Разумков поділився цікавими спогадами про своє дитинство (відео)

Політик розповів про свої головні дитячі новорічні враження

Головним новорічним спогадом з дитинства ексочільника Верховної Ради України Дмитра Разумкова є «великий пакет мандаринів», що він отримував напередодні свята. Про це народний обранець, лідер міжфракційного об’єднання «Розумна політика» розповів в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Політик пригадав, що в той час його родина жила не дуже заможньо. Перші 14 років свого життя він прожив у Бердичеві із дідусем та бабусею, поки батьки працювали в інших містах України – спочатку у Дніпрі, а пізніше в Києві.

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