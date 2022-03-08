Сьогодні Макрон і Шольц поговорять із Сі Цзіньпіном: хочуть, щоб Китай вплинув на Путіна

Лідери обговорять війну, яку розв'язала Росія в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поки не бачить ніяких дипломатичних проривів у переговорах із Москвою, які дозволили б покласти край війні в Україні. Про це у понеділок, 7 березня, повідомляє Reuters.

«Ми продовжимо переговори з Росією, навіть незважаючи на те, що переговори з президентом Путіним складні. Не думаю, що в найближчі дні і тижні буде реальне рішення шляхом переговорів», – сказав Макрон, додавши, що Франція і захід не повинні втручатися у двосторонні переговори про можливе припинення вогню між Києвом і Москвою.

Крім того, Макрон заявив, що планує у вівторок, 8 березня, провести бесіду з главою КНР Сі Цзіньпіном спільно з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб обговорити українську кризу.

Також ситуацію в Україні та агресію Росії з главою МЗС Китаю Ваном І обговорив у понеділок, 7 березня, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Глава дипломатії ЄС заявив, що звернувся до нього з проханням використати вплив Пекіна, щоб домогтися припинення вогню в Україні, повідомляють російські ЗМІ.

«У мене була довга розмова із китайським міністром. На мою думку, не йдеться про посередництво. Але очевидно, що Китай має вплив на Росію. Ми обговорили поточну ситуацію, її причини, її можливе продовження… Я попросив Китай зіграти можливу роль і стати частиною дипломатичних зусиль для негайного припинення вогню та переговорів… Очевидно, що Китай може зіграти роль», – сказав Боррель.

Як відомо, щодо російської агресії в Україні, Китай зайняв нейтральну позицію – не засуджує та не заохочує політику Російської Федерації.

Нагадаємо, Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією.

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