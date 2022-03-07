  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Кулеба повідомив, коли зустрінеться з Лавровим

    Міністри планують зустрітися 10 березня - Кулеба повідомив, коли зустрінеться з Лавровим

    Міністри планують зустрітися 10 березня

    фото з відкритих джерел

    Озвучено попередню дату зустрічі

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що його зустріч з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим відбудеться 10 березня. Про це міністр сказав під час свого відеозвернення сьогодні, ввечері 7 березня.

    «Чи буде зустріч з Лавровим? Наразі планується на 10 число. Подивимося, якщо він прилетить в Анталію, то я теж полечу. Сядемо, поговоримо», – сказав Кулеба.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у четвер, 10 березня, в Анталії, Туреччина, запланована тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії.

    Читайте також:
    Теги: МЗС міністр Сергій Лавров Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кулеба повідомив, коли зустрінеться з Лавровим