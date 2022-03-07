Кулеба повідомив, коли зустрінеться з Лавровим

Озвучено попередню дату зустрічі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що його зустріч з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим відбудеться 10 березня. Про це міністр сказав під час свого відеозвернення сьогодні, ввечері 7 березня.

«Чи буде зустріч з Лавровим? Наразі планується на 10 число. Подивимося, якщо він прилетить в Анталію, то я теж полечу. Сядемо, поговоримо», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у четвер, 10 березня, в Анталії, Туреччина, запланована тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії.

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