Росію чекає дефолт уже через місяць – Bloomberg

До 15 квітня РФ має провести платіж щодо доларових запозичень

Американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley заявив, що дефолт в Росії може відбутися вже до 15 квітня 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Morgan Stanley, шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг швидко зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається в країні та накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення в Україну.

«Ми вважаємо дефолт найбільш вірогідним сценарієм. У разі дефолту, він навряд чи буде схожий на звичайний, найбільш відповідне порівняння буде, мабуть, із Венесуелою», – написав глобальний керівник компанії зі стратегії кредитування ринків Саймон Уевер.

Він зазначив, що дефолт настане вже 15 квітня, оскільки в цей час закінчується пільговий період щодо купонних виплат, які уряд РФ має сплатити за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 і 2024 роках.

Зараз орієнтовні ціни на ці облігації становлять 29 центів за долар США. А це найнижчий показник за всю історію.

Раніше стало відомо, що дефолт близько: кредитний рейтинг Росії пробив дно.

Нагадаємо, агентство Fitch знизило рейтинги російських банків.

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