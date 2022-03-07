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    Економіка та фінанси

    Росію чекає дефолт уже через місяць – Bloomberg

    Країні-агресорці прогнозують ситуацію як у Венесуелі - Росію чекає дефолт уже через місяць – Bloomberg
    Країні-агресорці прогнозують ситуацію як у Венесуелі
    фото з відкритих джерел

    До 15 квітня РФ має провести платіж щодо доларових запозичень

    Американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley заявив, що дефолт в Росії може відбутися вже до 15 квітня 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg.

    За даними Morgan Stanley, шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг швидко зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається в країні та накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення в Україну.

    «Ми вважаємо дефолт найбільш вірогідним сценарієм. У разі дефолту, він навряд чи буде схожий на звичайний, найбільш відповідне порівняння буде, мабуть, із Венесуелою», – написав глобальний керівник компанії зі стратегії кредитування ринків Саймон Уевер.

    Він зазначив, що дефолт настане вже 15 квітня, оскільки в цей час закінчується пільговий період щодо купонних виплат, які уряд РФ має сплатити за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 і 2024 роках.

    Зараз орієнтовні ціни на ці облігації становлять 29 центів за долар США. А це найнижчий показник за всю історію.

    Раніше стало відомо, що дефолт близько: кредитний рейтинг Росії пробив дно.

    Нагадаємо, агентство Fitch знизило рейтинги російських банків.

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    Теги: Росія борг США ціни уряд дефолт час
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    Росію чекає дефолт уже через місяць – Bloomberg