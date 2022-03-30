Сумщина: окупанти влаштували провокацію на кордоні

Рашисти створюють «картинку» для своїх пропагандистів

Росіяни підірвали БТР на пункті пропуску

У Сумській області російські окупанти влаштували провокацію на кордоні. Військові РФ підірвали свій БТР і нібито в помсту спалили український прикордонний пункт пропуску. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сьогодні (29 березня – ред.) відбулася провокація в пункті пропуску Рудівка Сумської області», – сказав у відеозверненні Живицький.

За його словами, в пункті пропуску росіяни поставили свій БТР, а потім підірвали його, звинувативши в цьому українську сторону. Глава ОВА додав, що це була заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для росЗМІ.

Нібито українці «знищили» російський БТР і в помсту військові РФ спалили прикордонний пункт пропуску на кордоні з Росією.

Нагадаємо, раніше на Сумщині окупанти наїхали танком на сім’ю – Офіс генпрокурора.

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