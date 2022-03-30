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    Події в Україні

    Сумщина: окупанти влаштували провокацію на кордоні

    Рашисти створюють &laquo;картинку&raquo; для своїх пропагандистів - Сумщина: окупанти влаштували провокацію на кордоні
    Рашисти створюють «картинку» для своїх пропагандистів
    фото з відкритих джерел

    Росіяни підірвали БТР на пункті пропуску

    У Сумській області російські окупанти влаштували провокацію на кордоні. Військові РФ підірвали свій БТР і нібито в помсту спалили український прикордонний пункт пропуску. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Сьогодні (29 березня – ред.) відбулася провокація в пункті пропуску Рудівка Сумської області», – сказав у відеозверненні Живицький.

    За його словами, в пункті пропуску росіяни поставили свій БТР, а потім підірвали його, звинувативши в цьому українську сторону. Глава ОВА додав, що це була заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для росЗМІ.

    Нібито українці «знищили» російський БТР і в помсту військові РФ спалили прикордонний пункт пропуску на кордоні з Росією.

    Нагадаємо, раніше на Сумщині окупанти наїхали танком на сім’ю – Офіс генпрокурора.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина українці військові Україна окупація #stoprussia
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    Сумщина: окупанти влаштували провокацію на кордоні