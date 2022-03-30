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    Події в Україні

    РФ блокує в Чорному морі цивільні судна з продовольством – США

    Дії рашистів впливають на глобальну продовольчу безпеку - РФ блокує в Чорному морі цивільні судна з продовольством – США
    Дії рашистів впливають на глобальну продовольчу безпеку
    фото з відкритих джерел

    Понад 90 кораблів не можуть доставити свій вантаж через дії країни-агресорки

    Військово-морські сили РФ блокують у Чорноморському регіоні понад 90 цивільних суден, призначених для перевезення зерна та іншого продовольства. Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман, пише «Укрінформ».

    «Приблизно 30% світового експорту пшениці зазвичай припадає на Чорноморський регіон, а також 20% кукурудзи та 75% соняшникової олії. Однак Росія розбомбила щонайменше три цивільні судна, які перевозили товари з чорноморських портів по всьому світу, в тому числі одне, зафрахтоване агрокомпанією», – повідомила представниця Держдепартаменту США.

    Вона підкреслила, що наслідки війни Путіна відчуваються далеко за межами України та безпосередньо впливають на глобальну продовольчу безпеку.

    «Російські ВМС блокують доступ до українських портів, чим, фактично припиняють експорт зерна. Відповідно до звітів, вони не дозволяють вийти в Середземне море приблизно 94 суднам, які перевозять продовольство для світового ринку», – зауважила Шерман.

    За її словами, зараз багато вантажовідправників не наважуються відправляти свої судна в Чорне море, навіть у російські порти, з огляду на небезпеку, яка походить від РФ.

    Нагадаємо, росіяни зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери.

    Раніше Росія випустила ракети по кораблях під панамським прапором.

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    Теги: росія окупанти Чорне море США експорт ООН війна Україна ВМС окупація перевезення море #stoprussia
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    РФ блокує в Чорному морі цивільні судна з продовольством – США