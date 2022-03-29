Перемовини Україна-Росія: Ердоган взявся мирити сторони

Ердоган висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат

Переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Тайїп Ердоган. Він закликав до перемир'я і сказав, що продовження бойових дій не вигідне нікому.

Ердоган висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат. Президент Туреччини також заявив, що успішні переговори у Стамбулі сприятимуть зустрічі лідерів України та Росії. «Ми чекаємо від вас щасливої звістки».

Після виступу Ердоган покинув перемовини та повідомив, що відправляється в Узбекистан.

Нагадаємо, сьогодні, 29 березня, у Стамбулі розпочався новий раунд переговорів України та країни-агресорки. Переговори почалися на день пізніше, ніж планувалося раніше.

Склад української делегації на перемовинах у Стамбулі:

Міністр оборони Олексій Резніков,

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк,

Голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія,

Нардеп Андрій Костін,

Народний депутат, співголова МФО «Кримська платформа» у парламенті Рустем Умєров,

Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,

Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко,

Ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія заявляв, що переговори між Україною та Росією відбудуться 28-30 березня у Туреччині. У коментарях до свого допису на Facebook лідер монокоаліції в українському парламенті зазначив, що місцем переговорів обрали Стамбул.

Як повідомлялося, Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема Росія робить багато для того, щоб домовитись.