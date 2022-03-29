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    Переговори Україна-Росія: стали відомі перші деталі

    Брифінг за підсумками засідання запланований на 15:00-16:00 год. - Переговори Україна-Росія: стали відомі перші деталі
    Брифінг за підсумками засідання запланований на 15:00-16:00 год.
    фото: Telegram Кирила Тимошенка

    Перемовини відбуватимуться у кілька раундів

    Українська делегація на переговорах у Туреччині вимагає від окупантів забрати російські війська з території нашої держави та припинити війну. За попередньою інформацією, перемовини відбуватимуться у кілька раундів і можуть тривати не один день.

    Як повідомлялося, сьогодні зранку 29 березня розпочалася зустріч Україна-Росія у Стамбулі. Сторони привітали одна одну достатньо стримано. Руки один одному представники України й РФ не потиснули.

    За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича переговори проходитимуть у кілька етапів.

    • Прямо зараз – «тет-а-тет» зустріч лідерів переговорних груп Давида Арахамії і Володимира Мединського;
    • Наприкінці – зустріч у форматі повної делегації, перша сесія;
    • Перерва, брифінг поки не передбачається;
    • Друга сесія засідання в повному форматі;
    • Брифінг за підсумками засідання близько 15:00-16:00.

    Як повідомлялося, переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського.

    Також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині. До слова, президент Туреччини Тайїп Ердоган висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.

    Теги: Туреччина росія окупанти війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Переговори Україна-Росія: стали відомі перші деталі