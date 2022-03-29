Переговори Україна-Росія: стали відомі перші деталі
Перемовини відбуватимуться у кілька раундів
Українська делегація на переговорах у Туреччині вимагає від окупантів забрати російські війська з території нашої держави та припинити війну. За попередньою інформацією, перемовини відбуватимуться у кілька раундів і можуть тривати не один день.
Як повідомлялося, сьогодні зранку 29 березня розпочалася зустріч Україна-Росія у Стамбулі. Сторони привітали одна одну достатньо стримано. Руки один одному представники України й РФ не потиснули.
За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича переговори проходитимуть у кілька етапів.
- Прямо зараз – «тет-а-тет» зустріч лідерів переговорних груп Давида Арахамії і Володимира Мединського;
- Наприкінці – зустріч у форматі повної делегації, перша сесія;
- Перерва, брифінг поки не передбачається;
- Друга сесія засідання в повному форматі;
- Брифінг за підсумками засідання близько 15:00-16:00.
Як повідомлялося, переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського.
Також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині. До слова, президент Туреччини Тайїп Ердоган висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.