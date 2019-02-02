Глава МВС Аваков назвав Путіна словом на літеру «х»
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Аваков виступив на з’їзді
Фото: Станіслав Груздєв / Главком
Аваков: Росія - агресор, Путін - х...Під час виступу на з'їзді «Народного фронту» глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков використав нецензурне слово. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».
Аваков назвав президента країни-агресора словом, відомим за піснею, яку виконують футбольні фанати: «Путін - х...».
У своєму виступі Аваков також наголосив, що задача МВС - забезпечити безпеку та відсутність фальсифікацій на цих виборах.
Нагадаємо, в суботу, 2 лютого, у Києві в НСК «Олімпійський» проходить з’їзд партії «Народний фронт».
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк відмовився від участі в президентських виборах.
До вашої уваги:
- Календар виборів президента
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