Глава МВС Аваков назвав Путіна словом на літеру «х»



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Аваков виступив на з’їзді Фото: Станіслав Груздєв / Главком

Аваков: Росія - агресор, Путін - х...

Під час виступу на з'їзді «Народного фронту» глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков використав нецензурне слово. Про це повідомляє кореспондент « Главкому ».

Аваков назвав президента країни-агресора словом, відомим за піснею, яку виконують футбольні фанати: «Путін - х...».

У своєму виступі Аваков також наголосив, що задача МВС - забезпечити безпеку та відсутність фальсифікацій на цих виборах.

Нагадаємо, в суботу, 2 лютого, у Києві в НСК «Олімпійський» проходить з’їзд партії «Народний фронт».

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк відмовився від участі в президентських виборах.