  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Глава МВС Аваков назвав Путіна словом на літеру «х»

    • Розсилка
    Аваков виступив&nbsp;на з&rsquo;їзді - Глава МВС Аваков назвав Путіна словом на літеру «х»
    Аваков виступив на з’їзді
    Фото: Станіслав Груздєв / Главком

    Аваков: Росія - агресор, Путін - х...

    Під час виступу на з'їзді «Народного фронту» глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков використав нецензурне слово. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Аваков назвав президента країни-агресора словом, відомим за піснею, яку виконують футбольні фанати: «Путін - х...».

    У своєму виступі Аваков також наголосив, що задача МВС - забезпечити безпеку та відсутність фальсифікацій на цих виборах.

    Нагадаємо, в суботу, 2 лютого, у Києві в НСК «Олімпійський» проходить з’їзд партії «Народний фронт».

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк відмовився від участі в президентських виборах.

     До вашої уваги: 
    Читайте також
    Росія вибори Арсен Аваков Народний фронт партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ