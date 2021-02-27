Справа Стерненка: Поліція дозволила активістам мітингувати на Банковій у суботу

Поліція дозволила активістам мітингувати на Банковій у суботу

Геращенко звернувся до організаторів акції із закликом не проявляти жодного насилля до правоохоронців

Правоохоронці не будуть перешкоджати акції протесту на вулиці Банковій проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку, запланованій на 12 годину в суботу, 27 лютого.

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Завтра поліція зробить все, щоб не було жодних провокацій. Прийняте рішення, що не буде ніяких кордонів і мітингарі можуть вільно, мирно, без зброї мітингувати на вулиці Банковій», – наголосив Геращенко.

Він звернувся до організаторів акції із закликом не проявляти жодного насилля до правоохоронців.

Своєю чергою активісти повідомили, що володіють інформацією про можливі провокації під час протестів, однак запевнили, що не піддаватимуться на них та діятимуть в рамках закону.

У вівторок, 23 лютого Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Командувач української добровольчої армії та колишній лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош вважає, що вирок Стерненку «підставляє» Володимира Зеленського «під удар патріотичної, активної частини суспільства» і є нічим іншим як спецоперацією Кремля.

Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді Віктора Попренка, який впаяв Стерненку сім років.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що невдоволені рішенням суду в справі Сергія Стерненка повинні домагатися своєї правоти, використовуючи законні механізми.

Джерело: Укрінформ