Росія готується до розміщення в Криму ядерної зброї – міністерство оборони

Перетворення Кримського півострова на військову базу є загрозою не тільки для України, але й для всього цивілізованого світу – міністр оборони

Росія веде підготовку до розміщення в Автономній Республіці Крим ядерної зброї. Останні сім років в Криму відбувається «окупація-мілітаризація-ізоляція», йдеться у повідомленні міністра оборони України Андрія Тарана.

Таран зазначив, що з 2014 року в тимчасово окупованому Росією Криму створено міжвидове угруповання військ, у складі якого новосформований 22-й армійський корпус (Сімферополь) та дві нові дивізії 4-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (27-а змішана авіаційна дивізія та 31-а дивізія протиповітряної оборони). Також удвічі збільшено кількість бойових кораблів і катерів Чорноморського флоту. Чисельність російських військовослужбовців на півострові зросла майже у 1,5 рази, до близько 33 тис. військовослужбовців.

«Нам також відомо, що Росія веде підготовку до розміщення в загарбаному Криму ядерної зброї. Перетворення Кримського півострова на військову базу є загрозою не тільки для України, але й для всіх країн Чорноморського басейну, та й, зрештою, і для всього цивілізованого світу. Москва неприховано демонструє готовність просувати свої інтереси із застосуванням воєнної сили. Під час заходів оперативної та бойової підготовки російські війська постійно відпрацьовують елементи ведення наступальної операції на землі, у повітрі та на морі», – йдеться у повідомленні.

Водночас, крім Криму, існує можливість виникнення воєнної загрози для України і з півночі, де Російська Федерація та Республіка Білорусь планують провести широкомасштабне військове навчання у 2021 році («Запад-2021»).

«Наразі ми ретельно відстежуємо ситуацію на тому напрямку», – наголосив Таран. Також він додає, що Росія з 2014 року не припиняє нарощувати бойовий потенціал угруповання військ на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України.

Він наголосив, що загалом поблизу кордону України Росія розгорнула угруповання військ загальною чисельністю понад 86 тисяч осіб. «У пріоритетному порядку вони оснащуються новітніми та модернізованими зразками озброєння та військової техніки, зокрема: оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер», реактивними системами залпового вогню «Торнадо», важкими вогнеметними системами типу ТОС-1, багатофункціональними винищувачами та фронтовими бомбардувальниками, надводними кораблями та підводними човнами з крилатими ракетами морського базування», – додав міністр.