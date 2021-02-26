Є інші механізми – Разумков прокоментував акції на підтримку Стерненка

Одеського активіста та блогера Сергія Стерненка засудили до семи років позбавлення волі

Одеського активіста та блогера Сергія Стерненка засудили до семи років позбавлення волі

Разумков приїхав з робочим візитом у Вінницю

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що невдоволені рішенням суду в справі Сергія Стерненка повинні домагатися своєї правоти, використовуючи законні механізми. Про це він розповів на брифінгу під час робочої поїздки до Вінниці.

«Я вважаю, що все повинно відбуватися по закону. Є рішення суду. Якщо воно мені не подобається, або комусь іншому, – є апеляція, є інші механізми в цивілізованій європейській країні, за якими ми повинні рухатися», – сказав Разумков.

На запитання, чи вважає він справу Стерненка політично вмотивованою, глава парламенту відповів, що як голова Веховної Ради не має права давати оцінку діяльності суду.

«У нас це незалежна гілка влади. Завтра будуть розповідати, що я тисну, або висловлюю свою позицію, щоби повпливати на результат діяльності паралельної вертикалі влади», – зазначив він.

Разумков додав, що наразі є багато законних механізмів для того, щоби домогтися своєї правоти як на території країни, так і за допомогою Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, Разумков приїхав з робочим візитом у Вінницю і виступив на засідання чергової сесії Вінницької облради. Він нагадав про ключові виклики, що стоять перед Україною.

У вівторок, 23 лютого Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Депутат від «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що фракція свідомо не висловлює свою позицію щодо вироку активісту Сергію Стерненку.