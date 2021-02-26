У Авакова просять тих, хто буде мітингувати в суботу на Банковій, «не нападати на поліцейських»

Антон Геращенко звернувся до співгромадян з проханням 27 лютого на Банковій провести мирний мітинг

Майже 30 правоохоронців постраждало під Офісом Президента 23 лютого

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до громадян, які в суботу 27 лютого зібралися прийти під Офіс Президента на акцію підтримки ув'язненого активіста Сергія Стерненка.

Посадовець в ефірі «Право на владу» просить співгромадян поводитися на акції мирно.

«Я закликаю всіх, хто хоче мітингувати у суботу: будь ласка, приходьте мирно. Не нападайте і не бийте поліцейських. Ми не будемо давати можливості спровокувати правоохоронні органи. Ми будемо захищати громадський спокій», – сказав Геращенко.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Увечері того ж дня, містами України пройшли мітинги на підтримку Стерненка. У столиці поліція затримала щонайменше 11 людей. Активісти під час протистояння почали знімати шоломи з силовиків, після чого спалювали їх.

У Косові на Прикарпатті, кілька десятків активістів влаштували акцію на підтримку Сергія Стерненка біля місцевого відділка поліції.

Львів'яни на площі Ринок також зібралися на мітинг у підтримку екслідера одеського «Правого сектору» Стерненка.