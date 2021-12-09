Справа Стуса: виконавча служба не знає, як стягнути гроші з Медведчука

Персональні санкції введено на три роки і передбачають блокування активів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань

Державний виконавець Оболонського центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (Київ) Катерина Ярмоленко звернулася до суду за роз’ясненнями щодо стягнення боргу з нардепа Віктора Медведчука, який опинився під санкціями Ради нацбезпеки і оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Дарницького районного суду Києва від 1 грудня.

Кум Путіна і парламентар від «Опозиційної платформи – За життя» заборгував понад 400 тис. грн видавництву «Віват» (витрати на правову допомогу та судовий збір). Це сталося після того, як Київський апеляційний суд 19 березня скасував рішення Дарницького районного суду Києва, яким було частково задоволено позов Медведчука до журналіста і публіциста Вахтанга Кіпіані, який видав документальну книгу «Справа Василя Стуса».

Через непогашення суттєвої суми коштів Медведчука внесли до Єдиного реєстру боржників.

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У клопотанні держвиконавця сказано: представник боржника звернувся зі скаргою і вимогає повернути виконавчі листи, посилаючись на указ президента України №64/2021 від 19 лютого 2021 року, яким Віктору Медведчука зупинено виконання економічних та фінансових зобов'язань на три роки. З огляду на це держвиконавець просить суд роз’яснити, чи може вона проводити відповідні дії щодо стягнення боргу.

Наразі суд повернув клопотання без розгляду, оскільки держвиконавець направила його без дотримання вимог законодавства.

Зазначимо, у жовтні цього року активіст домігся через суд відкриття справи про вбивство Василя Стуса.

Також повідомлялося, що «завдяки» Медведчуку книгу «Справа Василя Стуса» продали накладом понад 100 тис. примірників.

Видавництво «Віват» повідомило, що у новому накладі книги «Справа Василя Стуса» надрукувало рішення Дарницького райсуду Києва, який заборонив згадувати ім’я політика Віктора Медведчука як адвоката, який програв справу українського поета в радянському суді.

Видавництво оскаржило заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу Медведчука.

Київський апеляційний суд 19 березня скасував рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року, яким було частково задоволено позов нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до журналіста і публіциста Вахтанга Кіпіані, який видав документальну книгу «Справа Василя Стуса».

У травні повідомлялося, що видавництво «Віват» хоче стягнути з Медведчука ще 328 тисяч грн.