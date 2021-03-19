Справа Василя Стуса. Медведчук програв суд

Український політик і кум Путіна Віктора Медведчук півтора роки судився з журналістом Вахтангом Кіпіані і видавництвом «Віват»

В Україні вже видано майже 100 тис. примірників книги «Справа Василя Стуса», яка стала об’єктом нападок з боку одіозного політика

Київський апеляційний суд 19 березня скасував рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року, яким було частково задоволено позов нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до журналіста і публіциста Вахтанга Кіпіані, який видав документальну книгу «Справа Василя Стуса».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням з посиланням на відеотрансляцію засідання суду.

Нагадаємо, що Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов Медведчука і визнав окрему інформацію, яку поширено в книзі «Справа Василя Стуса», недостовірною. Зокрема, мова йшла про фрази «… чи була можливість у Стуса обрати «менше зло». Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук»; «… Віктор Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання»; «… він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?...».

З наведених фраз залишилася єдина, яку апеляційний суд залишив недостовірною: «проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук».

Крім цього, апеляційний суд скасував рішення Дарницького райсуду в частині заборони використання імені Віктора Медведчука без його згоди, а також заборони розповсюджувати тираж книги «Справа Василя Стуса».

Таким чином, апеляційні скарги Кіпіані та представників видавництва «Віват» було частково задоволено.

Журналіст і публіцист Вахтанг Кіпіані досліджує життя українського поета і дисидента з 1992 року

Повне рішення Київського апеляційного суду буде виготовлено протягом п’яти днів. Його можна оскаржити до Верховного суду протягом 30 днів.

Під час дебатів до апеляційного суду не з’явився ані позивач, в минулому адвокат поета Стуса Віктор Медведчук, ані його представник, діючий депутат Київської міської ради від ОПЗЖ Ігор Кириленко. Натомість останній подав письмове клопотання про те, що 19 березня у нього заплановано ряд заходів у зв’язку з виконанням депутатських повноважень. Просив суд відкласти засідання.

На останнє засідання апеляції не прийшли позивачі

Водночас суд відмовив представнику Медведчука, посилаючись на відсутність будь-яких підтверджуючих документів. Також він був належно повідомлений про дату нинішнього засідання.

У суді автор апеляційної скарги і журналіст та автор книги «Справа Василя Стуса» Вахтанг Кіпіані заявив, що досліджує життя українського поета і дисидента з 1992 року. Протягом цього часу написав десятки публікацій та зняв кілька документальних фільмів. У 2015 році, коли відкрилися архіви колишнього КДБ, він отримав можливість ознайомитися шістьма томами кримінальної справи проти Василя Стуса.

«Адвокат Медведчук виглядав непрофісійним та нелюдяним біля своїх клієнтів. Адже одна з фраз, яка піддавалася судовому розгляд, що Медведчук вчинив злочин перед поетом, стосується не абстрактної історії. Мова йде про те, що адвокат Медведчук не повідомив сім’ю арештованого поета про початок судового процесу довкола Василя Стуса», - наголосив Кіпіані.

Представник Кіпіані і адвокат В’ячеслав Якубенко зауважив, що народний депутат Віктор Медведчук через суди намагається відбілити своє минуле заради політичного майбутнього.

«Подібні історичні спори необхідні. Однак до чого тут суд? Історичні дискусії можуть тривати під час захисту дисертацій, на круглих столах чи книжках. Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 2010 року чітко зазначив: «Пошук історичної правди є невід’ємною частиною свободи вираження думки. У той же час у функції суду не входить оцінка історичних подій, обговорення яких істориками ще триває, що і формує точку зору на події та їх тлумачення», - наголосив Якубенко.

Документальна книга «Справа Василя Стуса» розповідає про останні п'ять років життя поета і політв'язня

Також в апеляційному суді двоє представників видавництва «Віват» просили скасувати рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року.

Як відомо, одіозний політик та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук у червні 2019 року потягнув до суду журналіста Кіпіані, вимагаючи спростувати окремі речення та фрази з книги «Справа Василя Стуса». У жовтні Дарницький суд Києва заборонив розповсюдження тиражу видання.

Книга «Справа Василя Стуса» номінувалася у жанрі журналістика/публіцистика на здобуття Шевченківської премії. Але не стала переможцем.

Раніше Кіпіані анонсував вихід аудіоверсії своєї книги. Текст читатиме друг журналіста, режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.

В Україні вже видано майже 100 тис. примірників книги «Справа Василя Стуса», яка стала об’єктом нападок з боку одіозного політика.