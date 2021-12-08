Медведчук встановив рекорд, збрехавши у декларації, – НАЗК
Матеріали про виявлені ознаки злочину (декларування недостовірної інформації) НАЗК направило до Офісу генерального прокурора
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у депутата Верховної Ради Віктора Медведчука незадекларованого нерухомого майна та автомобілів вартістю понад 73 млн грн. Про це пресслужба НАЗК повідомила 8 грудня.
«Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році», – відзначили у відомстві.
Медведчук не вказав вартість нерухомого майна у Києві, яке йому належить – земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній домоволодіння площею 2,9 тисячі квадратних метрів.
Перевірка встановила, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а домоволодіння – 16 млн грн.
Також не задекларовано земельну ділянку в окупованому Криму, право користування якою має його дружина.
Крім того, НАЗК встановило, що депутат не зазначив вартість чотирьох автомобілів:
– Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн грн;
– Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн грн;
– Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн грн;
– Renault Duster – 500 тисяч грн.
Також не вказано вартість шести автомобілів, які належать його дружині.
У НАЗК вказують, що за недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн) суд за законом може призначити відповідальність у вигляді:
- штрафу від 68 тис. до 85 тис. грн;
- громадських робіт на строк від 150 до 240 годин;
- обмеження волі до двох років.
До слова, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.
Нещодавно дружина Медведчука написала пост для інтелектуалів про живого й мертвого кота.
До слова, журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.
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