Медведчук встановив рекорд, збрехавши у декларації, – НАЗК

У Медведчука виявили незадекларованого майна на понад 73 млн грн

Матеріали про виявлені ознаки злочину (декларування недостовірної інформації) НАЗК направило до Офісу генерального прокурора

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у депутата Верховної Ради Віктора Медведчука незадекларованого нерухомого майна та автомобілів вартістю понад 73 млн грн. Про це пресслужба НАЗК повідомила 8 грудня.

«Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році», – відзначили у відомстві.

Медведчук не вказав вартість нерухомого майна у Києві, яке йому належить – земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній домоволодіння площею 2,9 тисячі квадратних метрів.

Перевірка встановила, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а домоволодіння – 16 млн грн.

Також не задекларовано земельну ділянку в окупованому Криму, право користування якою має його дружина.

Крім того, НАЗК встановило, що депутат не зазначив вартість чотирьох автомобілів:

– Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн грн;

– Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн грн;

– Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн грн;

– Renault Duster – 500 тисяч грн.

Також не вказано вартість шести автомобілів, які належать його дружині.

У НАЗК вказують, що за недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн) суд за законом може призначити відповідальність у вигляді:

штрафу від 68 тис. до 85 тис. грн;

громадських робіт на строк від 150 до 240 годин;

обмеження волі до двох років.

До слова, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.

Нещодавно дружина Медведчука написала пост для інтелектуалів про живого й мертвого кота.

До слова, журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.



