Маск спробує чипувати людей у 2022 році

Чип, який компанія Маска вживлятиме людям, призначений для запису та стимуляції мозкової активності

Компанія Маска хоче допомогти людям з обмеженими можливостями

Мільярдер і винахідник Ілон Маск анонсував, що наступного року його компанія Neuralink, яка займається технологіями інтерфейсів мозку, планує імплантувати чипи людям. Про це пише Business Insider.

Таким чином компанія хоче допомогти людям з обмеженими можливостями за допомогою чипу в мозку керувати інтерфейсом комп'ютера та телефона.

Чип, який компанія Маска вживлятиме людям, призначений для запису та стимуляції мозкової активності. Він використовуватиметься в медицині для лікування серйозних травм спинного мозку, неврологічних розладів та допомоги паралізованим.

За словами Маска, чип Neuralink добре показав себе на мавпах і його можна безпечно витягти з тіла. Наступного року Neuralink очікує на схвалення американського держрегуляртора, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.

У липні Neuralink залучив 205 млн інвестицій. Головним інвестором виступила венчурна копання Vy Capital за участю Google Ventures та інших компаній.

У квітні 2021 року Neuralink показала мавпу, якій імплантували чип. Вона пересувала екранний курсор і грала у відеогру силою думки.

До слова, акціонер Tesla вклав гроші в стартап з українським корінням.

Нещодавно Маск оголосив себе лордом після того, як став королем. Він назвав у Twitter свій офіційний акаунт Lorde Edge.

До слова, мама Ілона Маска вигуляла в Києві вбрання від українських дизайнерів.

До цього Макс також отримав статус короля. У березні голова Tesla змінив офіційну назву своєї посади на Technoking, що можна перекласти як «технокороль» або «король технологій». При цьому Маск зберіг посаду головного виконавчого директора.

Також цього року Маск став найбагатшою людиною у світі. А Tesla – найдорожчою автомобільною компанією в історії.

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