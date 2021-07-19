«Завдяки» Медведчуку книгу «Справа Василя Стуса» продали накладом понад 100 тис. примірників

Медведчук досі не виконав рішення суду про виплату збитків видавництву та особисто Кіпіані

Кіпіані має намір домовитися з бізнесменом Ілоном Маском, щоб книжка здійснила мандрівку у космос

Книжку Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» продали накладом понад 100 тисяч примірників. Попит значно зріс через те, що проти видавництва та автора позивався політик Віктор Медведчук, який хотів заборонити продаж видання. Про це повідомив Вахтанг Кіпіані під час зустрічі з активістами волонтерської організації «Разом для України» у Нью-Йорку, пише «Укрінформ».

«Якби не суд, продажі були б на рівні 20 тисяч примірників. А так нам вдалося продати від 103 до 105 тисяч книжок», – каже Вахтанг Кіпіані.

Як зазначив журналіст, народний депутат Віктор Медведчук, який подав до суду позов щодо заборони книжки, бо вона нібито неправдиво відображає його діяльність щодо захисту Стуса, досі не виконав рішення суду про виплату збитків видавництву та особисто Кіпіані як компенсації за судові витрати.

За словами автора, книжка вже побувала на вершинах кількох гір у різних частинах світу, її примірник передавали українському військовослужбовцю Віталію Марківу, поки він чекав на судове рішення в італійській в'язниці.

Зараз Кіпіані має намір домовитися з бізнесменом Ілоном Маском, який готується відправляти у космічні польоти туристів, щоб книжка здійснила мандрівку у космос.