Спроба ухвалити рішення про подачу води в окупований Крим викличе сильний спротив, – політолог



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Директор інституту прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко Фото: Главком

«Новий прем’єр-міністр зробив заяву про подачу води в окупований Крим не випадково», – вважає Володимир Фесенко

Заява нового прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про подачу води в окуповний Крим викликає певну пересторогу.

«Боюся, що рішення з цього питання немає, але воно обговорюється», – сказав у коментарі «Главкому» директор інституту прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

На думку політолога, такі слова прем’єр-міністра можна пояснити його недостатнім політичним досвідом. «Він ще не політик, це очевидно, слабко орієнтується в цих питаннях, але «диму без вогню не буває». Думаю, що не випадково він зробив таку заяву. Вона, можливо, відображає певні внутрішні дискусії навколо президента», – зазначив політолог.

Фесенко звернув увагу на те, що новий міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловився набагато обережніше з цього питання.

На думку політолога, спроба ухвалити рішення про подачу води в окуповний Крим викличе дуже сильний спротив. «Це може бути помилкою нинішньої влади», – сказав Фесенко.

На його думку, скоріш за все у нової влади немає єдності у цьому питанні. «Заява Шмигаля може також означати, що Росія тисне на Україну щодо вирішення цієї проблеми. У владі можуть лунати різні думки з цього питання. Нагадаю, раніше Арахамія припустив, що можна подати воду в Крим в обмін на припиення бойових дій на Донбасі, але в Росії це спростували і в Офісі президента України сказали, що це особиста думка Арахамії, тобто не підтвердили цього», – сказав політолог.

Нагадаємо, у четвер ввечері в ефірі програми «Право на владу» Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці, а Крим – це Україна.

«Питання подачі води в окупований Крим – це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи... Ми не перекриємо воду для українців... ми не можемо не давати воду українцям», – сказав прем’єр-міністр.

Згодом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив свою заяву про необхідність подачі води з окупований Росією Крим. «Ця теза загубилася у галасі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України», - резюмував новопризначений прем’єр-міністр України.

До слова, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає катастрофою заяви деяких політиків партії влади щодо можливості подання води в Крим.

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на своєму першому брифінгу прокоментував слова голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про допустимий компроміс з подачею води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.