Дипломат: Подача води в Крим – це буде катастрофа



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Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін Фото: Главком

Ексглава МЗС пояснив, чим небезпечна ініціатива, озвучена окремими «слугами народу»

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає катастрофою заяви деяких політиків партії влади щодо можливості подання води в Крим.

«Це буде катастрофа, якщо ми почнемо обговорювати контракти на постачання води, у яких буде написано «Крим, Росія»», – сказав Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому».

«Навіть сам початок обговорення означатиме політичне, юридичне і моральне визнання окупації Росією. Це зруйнує усі наші зусилля і позови щодо шкоди, яку Росія заподіяла в процесі окупації», – зазначив Клімкін.

На його думку, українська логіка, як далі боротися проти російської агресії має полягати в створенні максимальної ціни окупації для Росії. «Наразі це ціна не лише фінансова, яка полягає у відновленні території окупованого Криму, а й емоційна. Ми знаємо, які настрої зараз зростають на території окупованого Криму. Вони загострюються не лише через відсутність води, а й у зв’язку з корупційним бардаком, із тим, що «десант» з Росії позбавив мешканців Криму жодного впливу. І бізнес, і влада там у руках тих, хто був «спущений» з Росії. Настрої там дуже швидко змінюються і ми повинні це використовувати», – сказав ексміністр.

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на своєму першому брифінгу прокоментував слова голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про допустимий компроміс з подачею води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.