У Чорне море прямує патрульний корабель королівського флоту Британії Trent

Це новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року

У Чорне море прямує OPV «Trent» – патрульний корабель прибережної зони королівського флоту Великої Британії.

Про це повідомив керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

«Моніторингова група Blackseanews та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» повідомляє, станом на 09:00 (київський час) 16.05.2021 до протоки Босфор у напрямку Чорного моря підходить патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV «Trent» (Р224)» – написав він.

Як повідомляється, це новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.

«Цікавий та вірний тренд вже помітний серед наших союзників – саме патрульні кораблі та патрульні операції із захисту судноплавства між Босфором та портами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей нам потрібні сьогодні для блокування частини ризиків» – зазначив Клименко.

Як повідомлялося, 17 червня 2020 року, американський есмінець USS Porter класу «Арлі Берк» вирушив із Середземного в Чорне море. Мета його прибуття – забезпечення безпеки в регіоні та участь у морських операціях із союзниками та партнерами по НАТО.

До слова, 27 квітня, вперше з 2008 року у Чорне море увійшов військовий катер берегової охорони США.

Нагадаємо, 8 травня, на відстані понад 100 морських миль від Одеси морська охорона в рамках навчань зустріла корабель Берегової охорони США Hamilton.