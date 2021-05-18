У порт Одеси зайшов британський військовий корабель

OPV Trent – це новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року

OPV Trent – це новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року

Корабель перебуватиме в Одесі до 2 червня, на його борту пройдуть спільні британсько-українські навчання

Патрульний корабель прибережної зони Королівського флоту Великої Британії OPV Trent пришвартувався до одного з причалів Одеського морського порту. На борту британського корабля планується проведення навчань за участю українських моряків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Під час його візиту в Україну планується проведення спільних з українськими військовими моряками тренувань на борту британського корабля, а також проведення спільного тренування в морі типу Passex», – повідомили в Міноборони.

Trent є новим кораблем, який лише в серпні 2020 року було прийнято до складу Королівського флоту.

Всього у Великої Британії три катери такого класу – за офіційними даними вони можуть боротись із терористами, піратами та контрабандистами. Раніше ці ж задачі виконували фрегати та есмінці, наголошували в британському міністерстві оборони. Кораблі спроможні виконувати свої задачі по всьому світу.

HMS Trent озброєний 30-міліметровою гарматою, двома звичайними кулеметами і двома шестиствольними «мініганами». Він також має вертолітний майданчик для гелікоптеру класу Merlin.

За попередніми даними корабель перебуватиме в Одесі до 2 червня.

До слова, 27 квітня, вперше з 2008 року у Чорне море увійшов військовий катер берегової охорони США.

10 травня американський фрегат берегової охорони USCGC Hamiltonзайшов в Одесу. Вранці 8 травня на зустріч з фрегатом вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 «Григорій Куроп'ятников». За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж в 100 милях від Одеси під час 4-бального шторму, у той час, як кораблі окупантів РФ намагалися перешкоджати навчанням.

Також прикордонники показали, як кораблі РФ перешкоджали українсько-американським навчанням.